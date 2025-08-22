В интервью Рамине Эсхакзай юморист и ветеран войны Виктор Розовый рассказал, что выплатил своей экс-супруге Ольге Мерзликиной 500 тысяч гривен моральной компенсации, согласно условиям их договора, однако деньги взял из банки на реабилитацию. Более того, мужчина утверждает, что бывшая избранница купила за эти средства автомобиль.

Розовый объяснил, компенсировал ли деньги, которые взял со сбора на свою реабилитацию. Соответствующее сообщение юморист опубликовал в инстаграме, передает Show 24.

Виктор Розовый заявил, что у него сохранены все средства, что были на остатке на банке Ольги Мерзликиной. Во время развода женщина перевела ему около 2 миллионов 670 тысяч гривен, которые люди собрали на реабилитацию.

Одна часть денег хранится на Monobank, а другая – на карте ПриватБанка.

Не пугайтесь такой большой суммы на карточке ПриватБанка. Это часть средств, которые были выведены на реабилитацию, когда я еще платно реабилитировался в Киеве. Еще отдельно 500 тысяч, которые я собрал из своих выплат за ранения, чтобы компенсировать эти 500 тысяч, которые сбросил жене во время развода,

– написал Розовый.

Виктор Розовый компенсировал деньги / Скриншот из инстаграма юмориста

Мерзликина утверждает, что средства ей поступили с частного банковского счета бывшего мужа, а их происхождение – личная ответственность Виктора. По словам Розового, одну часть суммы он перевел женщине в тот же день, когда получил от нее деньги из банка на реабилитацию (тогда Ольга сидела рядом), а другую – через несколько дней.

"Поэтому не вешайте ярлыки на меня! Потому что я заинтересован в первую очередь в своей реабилитации! И вы это должны понимать!", – подчеркнул ветеран войны.

Ольга Мерзликина о деньгах от Виктора Розового / Скриншот из ее инстаграма

Напомним, что Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы на фронте. Это произошло 21 марта 2024 года. Юморист служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.