В інтерв'ю Раміні Есхакзай гуморист і ветеран війни Віктор Розовий розповів, що виплатив своїй ексдружині Ользі Мерзлікіній 500 тисяч гривень моральної компенсації, згідно з умовами їхнього договору, однак гроші взяв з банки на реабілітацію. Ба більше, чоловік стверджує, що колишня обраниця купила за ці кошти автомобіль.

Розовий пояснив, чи компенсував гроші, які взяв зі збору на свою реабілітацію. Відповідний допис гуморист опублікував в інстаграмі, передає Show 24.

Віктор Розовий заявив, що у нього збережені всі кошти, що були на залишку на банці Ольги Мерзлікіної. Під час розлучення жінка переказала йому близько 2 мільйонів 670 тисяч гривень, які люди зібрали на реабілітацію.

Одна частина грошей зберігається на Monobank, а інша – на картці ПриватБанку.

Не лякайтесь такої великої суми на картці ПриватБанку. Це частина коштів, які було виведено на реабілітацію, коли я ще платно реабілітувався в Києві. Ще окремо 500 тисяч, які я зібрав зі своїх виплат за поранення, щоб компенсувати ці 500 тисяч, які скинув дружині під час розлучення,

– написав Розовий.

Віктор Розовий компенсував гроші / Скриншот з інстаграму гумориста

Мерзлікіна стверджує, що кошти їй надійшли з приватного банківського рахунку колишнього чоловіка, а їхнє походження – особиста відповідальність Віктора. За словами Розового, одну частину суми він переказав жінці у той самий день, коли отримав від неї гроші з банки на реабілітацію (тоді Ольга сиділа поруч), а іншу – через кілька днів.

"Тому не вішайте ярлики на мене! Бо я зацікавлений в першу чергу у своїй реабілітації! І ви це маєте розуміти!", – наголосив ветеран війни.

Ольга Мерзлікіна про гроші від Віктора Розового / Скриншот з її інстаграму

Нагадаємо, що Віктор Розовий зазнав важкого уламкового поранення голови на фронті. Це сталося 21 березня 2024 року. Гуморист служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади.