Известная актриса шокировала историей, как муж подал на нее в полицию из-за "похищения ребенка"

Актриса Виктория Билан-Ращук впервые рассказала о конфликте с мужем Владимиром Ращуком, который подал на нее заявление в полицию из-за якобы похищения ребенка.

Супруги сейчас находятся в процессе развода и имеют общего сына Ярему, которому 7 месяцев. О непростых отношениях с мужем Виктория рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк.

Интересно Как сейчас выглядит сын принца Гарри и Меган Маркл, которому исполнилось 7 лет

По словам актрисы, Владимир обратился в правоохранительные органы, обвинив ее в "похищении ребенка" после того, как она собрала вещи и уехала вместе с сыном. В это время мужчина находился на отдыхе в Карпатах, а отношения пары уже фактически были завершены. Виктория объяснила, что просила Владимира провести хотя бы часть праздников с сыном, однако он отправился в отпуск.

Я его везде заблокировала, удалила все наши переписки и уехала. Меня не было больше месяца. Он не интересовался и не искал меня, а когда вернулся из Карпат – внезапно вспомнил, что у него есть сын. Начал меня искать по знакомым, по друзьям. Мне начали все звонить. Потом передал сообщение через дочь. 19 января он пошел в полицию писать на меня заявление, что я украла ребенка,

– рассказала актриса.

Виктория отметила, что уехала из-за сильного стресса после рождения ребенка. У нее начались проблемы с грудным вскармливанием, поэтому она решила таким образом позаботиться о своем состоянии и стабилизировать его.

Владимир же объяснял женщине, что обратился в полицию "на опережение", чтобы в случае возможного вывоза ребенка за границу полиция смогла вмешаться и не допустить этого.

Интервью с Викторией Билан-Ращук: смотрите видео онлайн

Что об отношениях с Владимиром Ращуком рассказывала Виктория?

Виктория и Владимир познакомились во время работы, где играли влюбленных, и впоследствии их отношения стали реальными.

Это второй брак актрисы. От предыдущих отношений, которые длились около 10 лет, она имеет дочь Екатерину.

Известно также, что Владимир младше Виктории на 9 лет.

Отношения в начале были непростыми: актеры встречались около трех месяцев, потом разошлись, но впоследствии снова сошлись и тогда Владимир сделал предложение любимой. После этого пара прожила вместе около 10 лет и все, как утверждает Виктория, было хорошо.

После начала полномасштабного вторжения Владимир добровольно присоединился в ряды защитников Украины. В этот период жена поддерживала мужа и ждала его возвращения. Пара строила планы на будущее, в частности относительно рождения общего ребенка. Актрисе удалось забеременеть с помощью ЭКО – это была ее шестая попытка.

Однако впоследствии она узнала, что на тот момент Владимир уже состоял в других отношениях. По словам Виктории, об этом она узнала в 2025 году, когда увидела переписку в его телефоне. Актриса говорит, что давала мужу несколько шансов восстановить отношения, и пара обращалась к семейному психологу, однако это не помогло сохранить брак.

14 ноября Владимир подал заявление на развод, однако официально брак еще не расторгнут. Дело находится на рассмотрении в суде.