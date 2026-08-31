Не такой уж плохой вариант: Виктория Маремуха заинтриговала возможным воссоединением с бывшим мужем

Украинская актриса и блогер Виктория Маремуха откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем-французом Луи Белле после их развода. Звезда призналась, что не исключает возобновления отношений с отцом своего сына.

Пара официально рассталась 14 февраля – в День влюбленных. Несмотря на разрыв, бывшим супругам удалось сохранить удивительно теплые и дружеские отношения без лишних конфликтов. Они общаются гораздо легче, чем в браке, и вместе воспитывают ребенка. Более того, в комментарии "Тур со звездами" Виктория намекнула, что ее история с французом еще может иметь продолжение.

Свинья клялась не лезть в болото. Я не клянусь, потому что пока что с того, что я вижу среди мужчин, мой муж был уже не таким уж и плохим вариантом, поэтому всякое может быть,

– откровенно сказала Маремуха.

Помимо воспитания сына, Луи продолжает финансово поддерживать бывшую жену и помогать ей. По словам блогерши, она может даже в шутку попросить подарок, и мужчина охотно исполняет ее желания.

Он очень многое оплачивает. И я иногда говорю: "Луи, а ты мне подарок подаришь?" А он такой: "Так, конечно". И вот недавно просто оставил мне конверт с деньгами,

– рассказала она.

Виктория Маремуха и Луи Белле / фото из инстаграма

Однако финансовая поддержка – не единственный фактор. На размышления о будущем Маремуху подтолкнул и разговор с врачом-гинекологом. Во время консультации врач обратила внимание на репродуктивные планы актрисы, посоветовав подумать о заморозке яйцеклеток или рождении еще одного ребенка именно от Луи, назвав его генетику удачной. Сама же Виктория отнеслась к совету с юмором и отметила, что вернется к этому вопросу ближе к 40 годам.

Кстати, участник популярной группы Nazva Павел Гоц и креативный директор коллектива Виктория Дзизюк решили разветься.