Умер режиссер "Караоке на майдане" Виталий Жданок
- 30 августа умер режиссер программы "Караоке на майдане" Виталий Жданок, который болел раком.
- Он работал в программе с 2001 года до последнего выпуска, придумал аукцион для продажи места участника; у него остались жена и две дочери.
30 августа умер режиссер программы "Караоке на майдане" Виталий Жданок. Мужчина тяжело болел.
Об этом сообщил Игорь Кондратюк в фейсбуке, пишет Show 24. Продюсер рассказал, что Жданок пришел в программу "Караоке на майдане" в 2001 году и работал до последнего выпуска.
Мы с ним вместе на площадке прожили долгих 18 лет! Порядочный, веселый, искренний, компанейский, профессионал своего дела. Это Виталик, если я правильно помню, придумал аукцион в "Караоке на майдане" – продажа места участника в программе за деньги на участие во втором туре,
– поделился Игорь Кондратюк.
Продюсер рассказал, что Виталий Жданок любил рыбачить, снимал и монтировал рекламы для производителей и продавцов лодок и других вещей, необходимых для рыбалки.
В апреле прошлого года Виталик заметил, что во время работы за компьютером начинает болеть голова. Думал, это просто переутомление. Однако за пару месяцев оказалось, что причина – опухоли в голове. Год борьбы с раком проходил с переменным успехом, но финал оказался фатальным,
– написал он.
У Жданка остались жена и двое дочерей.
Что известно о программе "Караоке на майдане"?
Сначала формат программы транслировался в России. В Украине "Караоке на майдане" стартовало в 1999 году.
С января 1999 года по июль 2007 года проект показывали на телеканале "Интер"; с августа 2007 года по декабрь 2009 года – на "1+1"; с декабря 2009 года по январь 2019 года – на СТБ.
Последний выпуск вышел на экраны 20 января 2019 года.
Люди собирались на улице (обычно на Крещатике), чтобы принять участие в "Караоке на майдане". Из толпы Кондратюк выбирал тех, кто спел лучше всего предложенную песню. Затем определялись финалисты, которые собирали деньги, а победителем становился тот, кто собрал наибольшую сумму.
Недавно Игорь Кондратюк сообщил, что "Караоке на Майдане" могут возобновить. Однако он уже не будет ведущим программы, ведь считает себя "слишком большой звездой".