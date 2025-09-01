Об этом сообщил Игорь Кондратюк в фейсбуке, пишет Show 24. Продюсер рассказал, что Жданок пришел в программу "Караоке на майдане" в 2001 году и работал до последнего выпуска.

Мы с ним вместе на площадке прожили долгих 18 лет! Порядочный, веселый, искренний, компанейский, профессионал своего дела. Это Виталик, если я правильно помню, придумал аукцион в "Караоке на майдане" – продажа места участника в программе за деньги на участие во втором туре,

– поделился Игорь Кондратюк.

Продюсер рассказал, что Виталий Жданок любил рыбачить, снимал и монтировал рекламы для производителей и продавцов лодок и других вещей, необходимых для рыбалки.

В апреле прошлого года Виталик заметил, что во время работы за компьютером начинает болеть голова. Думал, это просто переутомление. Однако за пару месяцев оказалось, что причина – опухоли в голове. Год борьбы с раком проходил с переменным успехом, но финал оказался фатальным,

– написал он.

У Жданка остались жена и двое дочерей.

Кондратюк сообщил о смерти Виталия Жданка / Скриншот из фейсбука продюсера

Что известно о программе "Караоке на майдане"?