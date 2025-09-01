Про це повідомив Ігор Кондратюк у фейсбуці, пише Show 24. Продюсер розповів, що Жданок прийшов у програму "Караоке на майдані" у 2001 році та працював до останнього випуску.

Ми з ним разом на майданчику прожили довгих 18 років! Порядний, веселий, щирий, компанійський, професіонал своєї справи. Це Віталік, якщо я правильно пам'ятаю, придумав аукціон у "Караоке на майдані" – продаж місця учасника в програмі за гроші на участь у другому турі,

– поділився Ігор Кондратюк.

Продюсер розповів, що Віталій Жданок любив рибалити, знімав і монтував реклами для виробників і продавців човнів та інших речей, що необхідні для риболовлі.

У квітні минулого року Віталік помітив, що під час роботи за комп'ютером починає боліти голова. Думав, це просто перевтома. Проте за пару місяців виявилось, що причина – пухлини в голові. Рік боротьби з раком проходив з перемінним успіхом, але фінал виявився фатальним,

– написав він.

У Жданка залишились дружина і двоє доньок.

Кондратюк повідомив про смерть Віталія Жданка / Скриншот з фейсбуку продюсера

Що відомо про програму "Караоке на майдані"?