Помер режисер "Караоке на майдані" Віталій Жданок
- 30 серпня помер режисер програми "Караоке на майдані" Віталій Жданок, який хворів на рак.
- Він працював у програмі з 2001 року до останнього випуску, придумав аукціон для продажу місця учасника; у нього залишились дружина та двоє доньок.
30 серпня помер режисер програми "Караоке на майдані" Віталій Жданок. Чоловік важко хворів.
Про це повідомив Ігор Кондратюк у фейсбуці, пише Show 24. Продюсер розповів, що Жданок прийшов у програму "Караоке на майдані" у 2001 році та працював до останнього випуску.
Ми з ним разом на майданчику прожили довгих 18 років! Порядний, веселий, щирий, компанійський, професіонал своєї справи. Це Віталік, якщо я правильно пам'ятаю, придумав аукціон у "Караоке на майдані" – продаж місця учасника в програмі за гроші на участь у другому турі,
– поділився Ігор Кондратюк.
Продюсер розповів, що Віталій Жданок любив рибалити, знімав і монтував реклами для виробників і продавців човнів та інших речей, що необхідні для риболовлі.
У квітні минулого року Віталік помітив, що під час роботи за комп'ютером починає боліти голова. Думав, це просто перевтома. Проте за пару місяців виявилось, що причина – пухлини в голові. Рік боротьби з раком проходив з перемінним успіхом, але фінал виявився фатальним,
– написав він.
У Жданка залишились дружина і двоє доньок.
Що відомо про програму "Караоке на майдані"?
Спершу формат програми транслювався у Росії. В Україні "Караоке на майдані" стартувало у 1999 році.
З січня 1999 року по липень 2007 року проєкт показували на телеканалі "Інтер"; з серпня 2007 року по грудень 2009 року – на "1+1"; з грудня 2009 року по січень 2019 року – на СТБ.
Останній випуск вийшов на екрани 20 січня 2019 року.
Люди збиралися на вулиці (зазвичай на Хрещатику), аби взяти участь у "Караоке на майдані". З натовпу Кондратюк обирав тих, хто заспівав найкраще запропоновану пісню. Потім визначалися фіналісти, які збирали гроші, а переможцем ставав той, хто зібрав найбільшу суму.
Нещодавно Ігор Кондратюк повідомив, що "Караоке на Майдані" можуть відновити. Однак він уже не буде ведучим програми, адже вважає себе "занадто великою зіркою".