На Байковом кладбище открыли памятник Виталию Билоножко: как выглядит мемориал

В Киеве на Байковом кладбище почтили память народного артиста Украины Виталия Билоножко. Там состоялась церемония открытия памятника.

Виталию Билоножко открыли памятник в среду, 22 апреля. На церемонии открытия присутствовали его близкие и коллеги, сообщает издание "Гордон".

Память Виталия Билоножко почтила его вдова Светлана. Также церемонию посетили коллеги и друзья артиста: Павел Зибров, Алла Кудлай, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Александр Злотник и другие.



Кто почтил память Виталия Билоножко / Фото "Гордон"

Мемориал Виталия Билоножко имеет много деталей и символов. В центре размещена светлая стела с рельефным крылом и надписью "Мелодия двух сердец". Это отсылка к одноименному фестивалю, основателями которого были супруги Билоножко.

С обеих сторон – черные и светлые мемориальные плиты (по краям – в форме сердца). С одной стороны указано имя Виталия Билоножко, правая часть остается без надписи. Вероятно, памятник задуман как семейный. Заметно, что на памятнике оставили много живых цветов – красных, белых и желтых роз.



Памятник Виталию Билоножко / Фото "Гордон"

Ранее в интервью Славе Демину Светлана Билоножко рассказывала о том, как пережила смерть мужа. Певица призналась, что ей понадобилось около полугода, чтобы взять себя в руки. Самыми сложными были первые 9 дней.

Что известно о Виталии Билоножко?

Виталий Билоножко – известный украинский певец родом из Сумщины. Работал солистом Киевского театра эстрады на Подоле, затем на Гостелерадио Украины. Выступал дуэтом с женой, Светланой Билоножко.

В декабре 1995 года Виталий Билоножко стал народным артистом Украины. Через 4 года он вместе с женой основал международный фестиваль под названием "Мелодия двух сердец".

9 января 2024 года Виталий Билоножко умер, ему было 70 лет.