Віталієві Білоножку відкрили пам'ятник у середу, 22 квітня. На церемонії відкриття були присутні його близькі та колеги, повідомляє видання "Гордон".

Пам'ять Віталія Білоножка вшанувала його вдова Світлана. Також на церемонію завітали колеги та друзі артиста: Павло Зібров, Алла Кудлай, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Олександр Злотник та інші.



Меморіал Віталія Білоножка має багато деталей та символів. У центрі розміщена світла стела з рельєфним крилом і написом "Мелодія двох сердець". Це відсилання до однойменного фестивалю, засновниками якого було подружжя Білоножків.

З обох боків – чорні та світлі меморіальні плити (по краях – у формі серця). З одного боку вказане ім'я Віталія Білоножка, права частина залишається без напису. Ймовірно, пам'ятник задуманий як сімейний. Помітно, що на пам'ятнику залишили багато живих квітів – червоних, білих та жовтих троянд.



Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну Світлана Білоножко розповідала про те, як пережила смерть чоловіка. Співачка зізналась, що їй знадобилось близько пів року, щоб взяти себе в руки. Найскладнішими були перші 9 днів.

Що відомо про Віталія Білоножка?

Віталій Білоножко – відомий український співак родом з Сумщини. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, потім на Держтелерадіо України. Виступав дуетом з дружиною, Світланою Білоножко.

У грудні 1995 року Віталій Білоножко став народним артистом України. Через 4 роки він разом з дружиною заснував міжнародний фестиваль під назвою "Мелодія двох сердець".

9 січня 2024 року Віталій Білоножко помер, йому було 70 років.