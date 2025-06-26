"Как жена президента оказалась в США": в Конгрессе поставили под сомнение визу Мелании Трамп

Виза жены Дональда Трампа стала объектом жарких обсуждений в Конгрессе. Жасмин Крокетт выразила сомнение, что Мелания Трамп имела достаточно оснований для того, чтобы получить престижную "визу Эйнштейна".

В среду, 25 июня, в Судебном комитете Палаты представителей представитель Техаса Жасмин Крокетт раскритиковала миграционную политику администрации Трампа и вспомнила о жене президента. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Newsweek.

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Конгрессвумен напомнила, что в 2001 году Мелания Трамп получила визу EB-1. Она также известна как "виза Эйнштейна" – ее выдают людям с достижениями и "устойчивым международным признанием". Эту визу вручают лауреатам Нобелевской или Пулитцеровской премии, выдающимся ученым или личностям с достижениями в области науки, искусства или спорта.

В прошлый раз, когда я проверяла, первая леди не имела ни одной из этих наград,

– сказала Жасмин Крокетт.

Конгрессвумен обвинила администрацию Трампа в событийных стандартах. В то время, когда президент вводит строгую политику в отношении иммигрантов, возник вопрос, действительно ли Мелания Трамп получила "визу Эйнштейна" законно.

По мнению Крокетт, Мелания Трамп в 2001 году не принадлежала к списку культовых супермоделей, чтобы получить визу Эйнштейна.

"Мелания – модель, но не на уровне Тайры Бэнкс или Синди Кроуфорд. И все же она получила визу, которая обычно предназначена для исключительных талантов. Честность – это не хватать законных иммигрантов с улиц и сажать их в фургоны без опознавательных знаков. Честность – это также посмотреть, как жена президента оказалась в США. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что математика здесь не сходится", – подытожила конгрессвумен.

Напомним, Мелания Трамп (девичья фамилия – Кнавс) впервые приехала в США в середине 90-х по рабочей визе для моделей. Она встретилась с Дональдом Трампом в 1998 году, а через 3 года переехала в США по визе EB-1. Еще через 5 лет она стала гражданкой Соединенных Штатов.

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