У середу, 25 червня, у Судовому комітеті Палати представників представниця Техасу Жасмін Крокетт розкритикувала міграційну політику адміністрації Трампа та згадала про дружину президента. Про це пише Show 24 з посиланням на Newsweek.

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Конгресвумен нагадала, що у 2001 році Меланія Трамп отримала візу EB-1. Вона також відома як "віза Ейнштейна" – її видають людям з досягненнями та "стійким міжнародним визнанням". Цю візу вручають лауреатам Нобелівської чи Пулітцерівської премії, видатним науковцям чи особистостям зі здобутками в галузях науки, мистецтва чи спорту.

Минулого разу, коли я перевіряла, перша леді не мала жодної з цих нагород,

– сказала Жасмін Крокетт.

Конгресвумен звинуватила адміністрацію Трампа в подійних стандартах. У той час, коли президент запроваджує сувору політику щодо іммігрантів, виникло питання, чи справді Меланія Трамп отримала "візу Ейнштейна" законно.

На думку Крокетт, Меланія Трамп у 2001 році не належала до списку культових супермоделей, щоб отримати візу Ейнштейна.

"Меланія – модель, але не на рівні Тайри Бенкс чи Сінді Кроуфорд. І все ж вона отримала візу, яка зазвичай призначена для виняткових талантів. Чесність – це не хапати законних іммігрантів із вулиць і саджати їх у фургони без розпізнавальних знаків. Чесність – це також переглянути, як дружина президента опинилась у США. Не потрібно бути Ейнштейном, щоб зрозуміти, що математика тут не сходиться", – підсумувала конгресвумен.

Нагадаємо, Меланія Трамп (дівоче прізвище – Кнавс) вперше приїхала до США у середині 90-х за робочою візою для моделей. Вона зустрілась з Дональдом Трампом у 1998 році, а через 3 роки переїхала до США за візою EB-1. Ще через 5 років вона стала громадянкою Сполучених Штатів.

Раніше у США затримали найпопулярнішого тікток-блогера Хабі Ламе затримали через прострочену візу. Він добровільно покинув країну після звільнення.