Перша леді США з'явилася на публіці у класичному образі. Повідомляє Show 24 з посиланням на WWD.

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Меланія Трамп одягнула образ від американського дизайнера Adam Lippes. Костюм у смужку кольору слонової кістки складався з двобортного блейзера на ґудзиках та спідниці довжиною нижче колін. Перша леді США обрала туфлі на підборах від Christian Louboutin та зробила свої традиційні макіяж і зачіску.

Цікаво, що Меланія вже не вперше обирає образ від Adam Lippes. Йдеться, зокрема, про синє пальто, в якому перша леді США з'явилася в день інавгурації чоловіка, а її капелюх був від бренду Eric Javits. Вбрання нью-йоркського дизайнера також обирали Мішель Обама, Джилл Байден та Камала Гарріс.

Меланія і Дональд Трамп на військовому параді / Фото Getty Images

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