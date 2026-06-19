Мне больно, – звезда "Безумной свадьбы" высказался о дочери Сумской, которая живёт в РФ

Вячеслав Хостикоев сыграл роль младшего сына Василия Середюка – Захара в третьей части фильма "Безумная свадьба". На днях он дал большое интервью, в одном из фрагментов которого затронули тему Антонины Паперной – дочери Ольги Сумской.

И это не случайно. Ведь Антонина – двоюродная сестра Вячеслава. Напомним, что родители актера – Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев. Вообще тема жизни Паперной в РФ вызывает острую реакцию в нашем обществе. Ольга пытается сгладить острые углы, однако у публики есть чёткая позиция. Звезда "Безумной свадьбы" в интервью РБК-Украина откровенно рассказал, что думает обо всей этой истории.

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В целом публичное обсуждение его сестры является очень болезненным для актера.

Война расставила очень многое так, как, я думаю, никто не хотел,

– сказал Вячеслав.

Из-за войны семья оказалась по разные стороны границы. Хостикоев не скрывает, что очень любит Антонину и хотел бы с ней увидеться. Последний раз они общались до начала полномасштабной войны. По его мнению, на возможность общения могли повлиять жизненные обстоятельства в стране-агрессоре.

Однако полной информации у актера нет. Мужчина отметил, что "есть огромные непреодолимые преграды".

Я очень хотел бы с ней общаться, потому что у меня самые приятные впечатления, самые приятные воспоминания из детства, когда всё было прекрасно, они связаны во многих событиях, во многих историях именно с Тоней,

– подчеркнул Вячеслав.

Вячеслав Хостикоев / Фото Виталия Боднаря

В его душе живет надежда на взаимопонимание. Возможно, со временем все-таки удастся найти общий язык для общения с Антониной.

Также киноактёр не хочет делать поспешных выводов о Паперной, основываясь только на информации из интернета. Однако кое-что всё же причиняет ему боль.

Некоторые вещи, которые, возможно, не стоило делать, мне больно, мне неприятно. Но с той стороны совсем своя история,

– подчеркнул Хостикоев.

По его словам, для истинного понимания ситуации нужно выслушать обе стороны.

А что касается жизни дочери Ольги Сумской в РФ, то он понимает, что сестра продолжает там зарабатывать деньги и развивать свою карьеру. Вячеслав говорит, что любое сотрудничество с Россией в настоящее время будет иметь исключительно негативный контекст.

Актер даже представлял себе встречу с Антониной. Для него идеальным вариантом было бы встретиться с ней в украинском Крыму, где когда-то находился лагерь "Артек". Ведь в детстве они оба ездили туда отдыхать.

Встретиться там, выкурить по сигарете. Сесть и просто поговорить обо всём, что было,

– подытожил он.

Что говорит Ольга Сумская о старшей дочери, которая живет в России?

В 2024 году в интервью OBOZ.UA Сумская призналась, что не видела Антонину с начала полномасштабного вторжения, но отметила, что они поддерживают связь по телефону.

Что касается того, как живёт её дочь в России, Ольга отмечает, что хотя Антонина продолжает жить и работать в стране врага, они не говорят о её работе. Их общение в основном сосредоточено на личных переживаниях. Ольга говорит, что Антонине тяжело переживать войну и длительные разлуки с семьёй, и это является для неё большим эмоциональным бременем.