Состояние нового "Холостяка" Кравцова: элитная недвижимость, бизнес, автомобили и штрафы

Главным героем 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" стал 38-летний баскетболист и предприниматель Вячеслав Кравцов. Накануне шоу в сети появились подробности о реальном состоянии, бизнесе и имуществе спортсмена.

Об этом сообщает OBOZ.UA. В промороликах проекта мужчина рассказывает, что после завершения спортивной карьеры инвестирует в крупные суда и развивает бизнес в сфере морской логистики.

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Однако, согласно государственным реестрам, Вячеслав Кравцов владеет 52% корпоративных прав в компании, занимающейся общественным питанием (вероятно, это семейный бизнес). Информацию о логистической компании в открытых реестрах журналистам найти не удалось.

Недвижимость и автомобили

В собственности участника реалити-шоу находятся шесть объектов недвижимости. В Киеве у него есть квартира в престижном жилом комплексе "Новопечерский квартал".

Недвижимость Вячеслава Кравцова / фото OBOZ.UA

В Одессе спортсмену принадлежат дом в центре города возле Морского вокзала, квартира в советском доме, а также две квартиры в элитном Французском бульваре с видом на море.

Квартира на карте / фото OBOZ.UA

Новый "Холостяк" передвигается на автомобиле Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 года выпуска. Это черное премиальное купе было зарегистрировано на Кравцова в 2017 году. В настоящее время стоимость такого подержанного автомобиля составляет от 20 до 30 тысяч долларов.

Автомобиль Вячеслава Кравцова / фото OBOZ.UA

Ранее он также владел BMW X5. Кроме того, по данным открытых источников, за последние годы на имя мужчины было зафиксировано девять штрафов за нарушение ПДД, в том числе за неправильную парковку.

Прежняя машина Вячеслава Кравцова / фото OBOZ.UA

Что известно о благотворительной деятельности Вячеслава Кравцова?

Помимо спорта и предпринимательства, мужчина занимается общественной деятельностью. В 2018 году он основал организацию "Благотворительный фонд Кравцова". Согласно официальным данным, фонд специализируется на помощи беженцам, переселенцам, бездомным и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, что участница шоу "Холостяк" сообщила о разводе с футболистом, ради которого ушла от Цимбалюка.