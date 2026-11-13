Чай, творог и сертификат на анализы: как Вячеслава Кравцова поздравили с Днем холостяка в Киеве

По дороге на почту девушка встретила героя 15-го сезона шоу "Холостяк" Вячеслава Кравцова и выложила фото в соцсети. Баскетболист узнал себя на снимках и в комментариях рассказал, с чем вернулся домой после прогулки.

О встрече в одном из спальных районов Киева рассказала пользовательница Threads @karambolia.olia. Девушка направлялась на почту, когда в переулке заметила Вячеслава Кравцова. На ее фотографиях баскетболист в темной объемной куртке, серых штанах и белых кроссовках стоит на тротуаре рядом с несколькими людьми.

Ничего необычного, просто вышла из дома на почту, а тут "Холостяк". Спальный район, случайный переулок, неожиданно,

– написала автор фото.

Вячеслав Кравцов / фото karambolia.olia

Пост собрал тысячи лайков. Среди тех, кто заметил фотографии, был и сам Кравцов. Баскетболист подхватил шутку девушки и начал ответ почти теми же словами. Только для него неожиданностью стало то, что на улице его стали поздравлять с Днем холостяка.

Ничего необычного, просто вышел из дома, а меня начали поздравлять с каким-то Днем холостяка... Подарили пакет с сертификатом на анализы, чай, творог, косметику, спасибо, люди, вы невероятные!!!

– написал Вячеслав.

Вячеслав Кравцов / скриншот karambolia.olia

Напомним, Вячеслав Кравцов – профессиональный баскетболист и главный герой 15-го сезона шоу "Холостяк". Недавно в беседе с Дмитрием Тютюном он объяснил, почему на проекте чувства могут развиваться быстрее, чем в обычной жизни, даже если до финала у пары было всего четыре-пять свиданий.