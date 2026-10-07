"Было непросто": главный герой "Холостяка-15" Кравцов рассказал о первых впечатлениях от шоу

Новый сезон "Холостяка" еще не вышел в эфир, а его главный герой Вячеслав Кравцов уже поделился первыми впечатлениями от участия в проекте.

Украинский баскетболист и капитан национальной сборной Украины рассказал, какой для него была первая вечеринка и какое неожиданное открытие о себе он сделал во время съемок. Об этом Кравцов рассказал на своей странице в инстаграме.

Вячеслав признался, что первая вечеринка была насыщенной – его ждали новые знакомства, много разговоров и эмоций.

Невероятный день. Признаюсь, местами было непросто, но от этого все ощущалось еще сильнее. Точно могу сказать: это был сильный старт,

– написал спортсмен.

Вячеслав Кравцов рассказал о первой вечеринке на "Холостяке" / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время участие в романтическом реалити помогло Кравцову лучше понять себя. По его словам, во время проекта он осознал, что является более чувствительным и творческим человеком, чем считал ранее.

Вячеслав Кравцов рассказал о своих впечатлениях от участия в "Холостяке" / Скриншот из Instagram-сторис

Напомним, что премьера 15-го сезона "Холостяка" состоится 16 октября в 19:00 на телеканале СТБ. В Украине новый сезон также можно будет посмотреть на Netflix.