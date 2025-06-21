Ходит на вечеринки и нарывается на хейт: где сейчас сбежавший в начале войны Влад Яма
- Влад Яма, украинский танцовщик, живущий в США с начала войны, ранее рассказывал, что работает в Miami Dance Academy, преподает танцы и проводит благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ.
- Яма подвергся критике из-за своей эмиграции и участия в вечеринках во время войны, в частности от Павла Зиброва и Виктора Бронюка, которые считают его действия предательством.
- Яма и его семья покинули Украину во время вторжения, но вопрос, как он покинул страну, остается неизвестным; он заявляет, что его приоритетом была безопасность семьи.
- В ноябре 2024 года появилась информация о его участии в "русской вечеринке" в Чикаго, где он работал диджеем.
Танцовщик все реже появляется в украинском информационном пространстве. А все потому, что Влад Яма с начала полномасштабной войны живет за границей.
До сих пор неизвестно, как мужчине удалось покинуть территорию Украины и какова была его мотивация. В соцсетях он уверял, что всеми силами пытается помогать нашим военным и людям, чтобы приблизить победу. Что известно о жизни беглеца Ямы и чем он сегодня занимается – в материале Show 24.
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Танцевальная и телевизионная карьеры
Будущий хореограф родился в Запорожье в 1982 году в семье учителей. С семи лет парень начал заниматься танцами. Впоследствии Влад связал свою жизнь с этим направлением творчества. После окончания школы юноша поступил в Запорожский национальный университет на факультет физического воспитания.
С 19 лет он уже преподавал хореографию для разных возрастных категорий, а впоследствии даже стал преподавателем в Киевском университете культуры.
В студенческие годы танцевал в танцклубе "Крок", а позже – в коллективе "Фиеста". В Киеве начал заниматься в "Данс-центре" и выступать в Украинской федерации современного танца.
На телевидении хореограф дебютировал в первом сезоне проекта "Танцы со звездами". Партнершей по паркету стала певица Наталья Могилевская. К слову, длительное время им приписывали роман.
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Пара дошла до финала, однако уступила первое место Елене Шоптенко и Владимиру Зеленскому. За несколько лет Яма стал судьей в составе жюри танцевального шоу.
Хореограф 9 сезонов был в жюри проекта "Танцуют все", а 5 сезонов – судьей шоу "Украина имеет талант". В проекте "Лига смеха" занимал тренерское кресло, а также принял участие в шоу "Модель XL" в качестве члена жюри.
Личная жизнь
Со своей избранницей Лилианой мужчина начал встречаться еще в 2007 году, а в 2014 – пара отгуляла красивую свадьбу.
А через полтора года после бракосочетания у супругов родился сын, которого назвали Леон.
В Штатах мальчик начал развивать актерскую карьеру и даже успел сняться в короткометражной картине "Sweet struggle".
Полномасштабная война и жизнь за рубежом
Долгое время после вторжения не было никакой информации о том, где находится хореограф. Впоследствии оказалось, что он с женой и сыном уехали в США.
Как рассказывал сам Яма, 24 февраля 2022 года он был в Украине и помогал родителям эвакуироваться из Запорожской области. Впоследствии семейство побыло несколько дней в Европе. Но как хореографу удалось покинуть территорию Украины – вопрос остается открытым.
В одном из интервью Влад рассказывал, что в Штатах проводит благотворительные мастер-классы, а жена Лилиана занимается воспитанием сына.
В соцсетях танцовщик писал, что его страну уничтожают, но ему главное, чтобы семья была в безопасности. Он поблагодарил ВСУ и отметил, что уважает защитников.
Ранее хореограф говорил, что работает в американской студии MIAMI DANCE ACADEMY, в коллективе которого есть россияне. В начале июня 2024 года Яма нарушил молчание и рассказал, что что живет в Майами и продолжает заниматься хореографией.
Преподаю частным образом в нескольких студиях, а иногда и в частных спортзалах дома у клиентов,
– отметил Яма.
Хореограф даже делился, что часто устраивает различные мероприятия, на которых собирает средства на нужды ВСУ.
Несмотря на такую позицию, танцовщик нарвался на волну хейта со стороны подписчиков и коллег по шоубизнесу.
Павел Зибров публично высказался в сторону Влада Ямы и Олега Винника, отметив, что предателей надо забыть.
Их нет, их вычеркнули не мы, их вычеркнул народ украинский. Мы не говорим ни о Виннике, ни о Яме. Они взрослые люди, они сделали свой выбор, подписались и поставили печать. Они не выйдут, никто сюда не придет, к сожалению,
– отметил исполнитель.
Лидер группы ТИК, Виктор Бронюк, также не остался в стороне темы беглецов. Он заверил, что чувствует тотальный негатив к этим людям.
Мое отношение к такому "мыканью" отрицательное ... Чем руководствовался Влад Яма или Иван Дорн, я не знаю. Была возможность уехать, поэтому они это сделали, потому что так проще, это освобождает от многих обязанностей. Как по мне, это позиция не гражданская, не мужская. С другой стороны – раз так поступили, то это тоже выбор и им с этим жить,
– отметил Виктор Бронюк.
Только единицы поддержали танцовщика в его решении уехать и поселиться в США. Украинцев также возмущал тот факт, что мужчина публиковал счастливый и яркий контент с вечеринок в то время, когда разные города его Родины находились под российскими обстрелами.
Большинство звезд и бывших поклонников предполагают, что даже после победы Украины хореограф не вернется домой.
В ноябре 2024 года в СМИ появилась информация, что Влад Яма развлекался на "русской вечеринке" в Чикаго. Вероятно, ее организовывали по случаю Хэллоуина, ведь гости были в тематических костюмах. Танцор работал диджеем.
Недавно Влад Яма опубликовал в инстаграме видео, где пригласил на украинский фестиваль в Нью-Йорке, где сыграет DJ-сет. Кроме него, еще должны выступать блогер Андрей Шатырко, певец Александр Кривошапко и другие. Имеет ли мероприятие благотворительную цель – не указывается. Оно должно состояться в субботу, 28 июня.