5 лет в браке: жена Александра Зинченко растрогала сеть архивным фото с любимым

Влада Седан, настоящая фамилия которой Щеглова, и Александр Зинченко отметили пятилетие официального брака. По этому случаю спортивная журналистка поделилась архивным фото с росписи.

Как известно, церемония состоялась в Лондоне. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Влады Зинченко.

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Так, жена футболиста распространила фотографию, где они с любимым держат свидетельство о браке.

5 лет назад мы официально стали мужем и женой. Как быстро летит время,

– отметила Влада.



Александр и Влада Зинченко / Скриншот из инстаграм-сторис

Какой была история любви Влады Седан и Александра Зинченко

Публично об отношениях пары стало известно в 2019 году, когда Александр неожиданно поцеловал Владу во время прямого эфира. До романа с футболистом Влада встречалась с нападающим донецкого "Шахтера" Андреем Боярчуком.

Официальный брак Влада и Александр заключили 12 марта 2020 года в Посольстве Украины в Великобритании. Позже, 24 августа того же года, в День Независимости Украины, супруги отпраздновали свадьбу в загородном комплексе в Киеве.

Сейчас они воспитывают двух дочерей: Еву, которая родилась в 2021 году, и младшую Лею, которая появилась на свет в 2023 году.

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