7 октября, 17:50
Отсидел срок в тюрьме усиленного режима: как сегодня живет продюсер Владимир Бебешко

Марта Гнат
Сегодня Владимир Бебешко редко появляется в публичном пространстве. В свое время он будет очень успешным продюсером и звукорежиссером, чье имя знали все.

Владимир родился в городе Стрый, что во Львовской области. После школы пошел учиться в Дрогобычское музыкальное училище. Понемногу начала развиваться карьера. Некоторое время продюсер жил в Москве. В материале Show24 узнавайте, где сейчас Владимир Бебешко и почему он сидел в тюрьме.

В Москве Владимир был правой рукой Юрия Чернавского, который владел первой студией звукозаписи в городе. Он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Леонтьевым, Пресняковым и другими артистами.

К слову, Чернавский умер 29 сентября этого года в Лос-Анджелесе. В 2014 году высказывался против оккупации Крыма, однако во время большой войны не осудил российской агрессии.

В Украину Бебешко вернулся из-за того, что мать его первой жены сильно заболела. Женщина умерла, а супруги переехали жить в Киев.

Владимир Бебешко на студии звукозаписи / Фото из открытых источников

Но в его жизни произошел один случай, который навсегда остался след. В 80-е годы он работал в ансамбле Юрия Варума. В Нижнем Новгороде, во время гастролей, Бебешко арестовали. Ему инкриминировали занятие спекуляцией (деятельность, которая заключалась в нелегальной покупке и перепродаже иностранных товаров), а примерная сумма обогащения – 250 рублей.

Я попался с джинсами. Они посчитали, что это какая-то мафия и пришлось мне отбывать наказание, 
– рассказал продюсер.

Но по каким-то причинам сроки за решеткой различаются. В интервью в 2011 году Бебешко рассказал, что суд вынес приговор – 4 года колонии усиленного режима, а через 3 года вышел досрочно.

В 2021 году Владимир сказал, что ему присудили 5 лет усиленного режима, а вышел он из тюрьмы через 4 года.

Когда Владимира посадили в тюрьму, то там он провел церемонию бракосочетания с Викторией Вардий, бывшей солисткой группы "Лабиринт". После освобождения пара переехала в США, однако продюсер хотел вернуться в Украину. Бебешко говорит, что за океаном бывшей жене не удалось построить успешную музыкальную карьеру, поэтому сегодня она работает в какой-то компании. Он убеждает, что если бы она осталась в Украине, то сейчас была бы певицей номер один.

В 1997 году продюсер во второй раз женился. Избранницей стала джазовая певица Саша Белина. В этом союзе родилась дочь Евгения.

Владимир Бебешко с женой / Фото из открытых источников

Продюсер работал со многими звездами украинского шоубизнеса. К примеру, он создал проект "Сестричка Вика", где в центре была его первая жена, позже тесно сотрудничал с группой "Братья Гадюкины" и СолоХой, в 2008 году вместе с Андреем Кузьменко создали группу "Пающие трусы".

Также Бебешко хорошо помнят со времен программы "Шанс", где он был музыкальным продюсером.

Некоторое время Владимир продюсировал певицу Милу Нитич. Но через некоторое время она со скандалом ушла от продюсера, обвинив его в бездействии.

Вкладывать в нее деньги не имело смысла. Она считала, что она молодая и красивая, и должна быть модная. Я жду, когда она это докажет, 
– объяснил ситуацию мужчина.

Однажды у него даже произошел инцидент с Тиной Кароль. Бебешко выгнал ее из студии, чтобы та выучила слова песни "Намалюю тобі зорі". Тогда Кароль обиделась и ушла, но сегодня они оба вспоминают эту ситуацию как смешную шутку.

Мужчина живет и работает в Украине. Напомним, что его родной брат – Левко Дурко. Его часто можно увидеть в соцсетях Владимира.

Перед началом большой войны он вместе с группой "Пающие трусы" должны были выпустить клип, однако после 24 февраля 2022 года девушки разъехались, а мужчина решил создать видео в стиле аниме.

В 2021 году Бебешко признался, что размер его пенсии составляет 1800 гривен.

Я почетный украинский пенсионер, и получаю ежемесячно 1 800 гривен пенсии. Очень доволен. Это так оценило государство мою работу,
– рассказал продюсер.

Единственным утешением для мужчины остаются Карпаты, где он раз за разом вспоминает о лучшем друге – Андрея Кузьменко.

