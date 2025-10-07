Владимир родился в городе Стрый, что во Львовской области. После школы пошел учиться в Дрогобычское музыкальное училище. Понемногу начала развиваться карьера. Некоторое время продюсер жил в Москве. В материале Show24 узнавайте, где сейчас Владимир Бебешко и почему он сидел в тюрьме.

Почему Бебешко сидел в тюрьме?

В Москве Владимир был правой рукой Юрия Чернавского, который владел первой студией звукозаписи в городе. Он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Леонтьевым, Пресняковым и другими артистами.

К слову, Чернавский умер 29 сентября этого года в Лос-Анджелесе. В 2014 году высказывался против оккупации Крыма, однако во время большой войны не осудил российской агрессии.

В Украину Бебешко вернулся из-за того, что мать его первой жены сильно заболела. Женщина умерла, а супруги переехали жить в Киев.

Владимир Бебешко на студии звукозаписи / Фото из открытых источников

Но в его жизни произошел один случай, который навсегда остался след. В 80-е годы он работал в ансамбле Юрия Варума. В Нижнем Новгороде, во время гастролей, Бебешко арестовали. Ему инкриминировали занятие спекуляцией (деятельность, которая заключалась в нелегальной покупке и перепродаже иностранных товаров), а примерная сумма обогащения – 250 рублей.

Я попался с джинсами. Они посчитали, что это какая-то мафия и пришлось мне отбывать наказание,

– рассказал продюсер.

Но по каким-то причинам сроки за решеткой различаются. В интервью в 2011 году Бебешко рассказал, что суд вынес приговор – 4 года колонии усиленного режима, а через 3 года вышел досрочно.

В 2021 году Владимир сказал, что ему присудили 5 лет усиленного режима, а вышел он из тюрьмы через 4 года.

Личная жизнь

Когда Владимира посадили в тюрьму, то там он провел церемонию бракосочетания с Викторией Вардий, бывшей солисткой группы "Лабиринт". После освобождения пара переехала в США, однако продюсер хотел вернуться в Украину. Бебешко говорит, что за океаном бывшей жене не удалось построить успешную музыкальную карьеру, поэтому сегодня она работает в какой-то компании. Он убеждает, что если бы она осталась в Украине, то сейчас была бы певицей номер один.

В 1997 году продюсер во второй раз женился. Избранницей стала джазовая певица Саша Белина. В этом союзе родилась дочь Евгения.

Владимир Бебешко с женой / Фото из открытых источников

Карьера Бебешко в Украине

Продюсер работал со многими звездами украинского шоубизнеса. К примеру, он создал проект "Сестричка Вика", где в центре была его первая жена, позже тесно сотрудничал с группой "Братья Гадюкины" и СолоХой, в 2008 году вместе с Андреем Кузьменко создали группу "Пающие трусы".

Также Бебешко хорошо помнят со времен программы "Шанс", где он был музыкальным продюсером.

Скандалы с украинскими артистами

Некоторое время Владимир продюсировал певицу Милу Нитич. Но через некоторое время она со скандалом ушла от продюсера, обвинив его в бездействии.

Вкладывать в нее деньги не имело смысла. Она считала, что она молодая и красивая, и должна быть модная. Я жду, когда она это докажет,

– объяснил ситуацию мужчина.

Однажды у него даже произошел инцидент с Тиной Кароль. Бебешко выгнал ее из студии, чтобы та выучила слова песни "Намалюю тобі зорі". Тогда Кароль обиделась и ушла, но сегодня они оба вспоминают эту ситуацию как смешную шутку.

Где сейчас Владимир Бебешко?

Мужчина живет и работает в Украине. Напомним, что его родной брат – Левко Дурко. Его часто можно увидеть в соцсетях Владимира.

Перед началом большой войны он вместе с группой "Пающие трусы" должны были выпустить клип, однако после 24 февраля 2022 года девушки разъехались, а мужчина решил создать видео в стиле аниме.

В 2021 году Бебешко признался, что размер его пенсии составляет 1800 гривен.

Я почетный украинский пенсионер, и получаю ежемесячно 1 800 гривен пенсии. Очень доволен. Это так оценило государство мою работу,

– рассказал продюсер.

Единственным утешением для мужчины остаются Карпаты, где он раз за разом вспоминает о лучшем друге – Андрея Кузьменко.

