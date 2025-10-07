Володимир народився у місті Стрий, що у Львівській області. Після школи пішов навчатись у Дрогобицьке музичне училище. По трохи почала розвиватись кар'єра. Певний час продюсер жив у Москві. У матеріалі Show24 дізнавайтесь, де зараз Володимир Бебешко та чому він сидів у тюрмі.

Чому Бебешко сидів у тюрмі?

У Москві Володимир був правою рукою Юрія Чернавського, який володів першою студією звукозапису у місті. Він співпрацював з Аллою Пугачовою, Леоньтьєвим, Пресняковим та іншими артистами.

До слова, Чернавський помер 29 вересня цього року у Лос-Анджелесі. У 2014 році висловлювався проти окупації Криму, однак під час великої війни не засудив російської агресії.

До України Бебешко повернувся через те, що мати його першої дружини сильно захворіла. Жінка померла, а подружжя переїхало жити у Київ.

Володимир Бебешко на студії звукозапису / Фото з відкритих джерел

Та в його житті стався один випадок, який назавжди залишився слід. У 80-ті роки він працював в ансамблі Юрія Варума. У Нижньому Новгороді, під час гастролей, Бебешка заарештували. Йому інкримінували заняття спекуляцією (діяльність, яка полягала у нелегальній купівлі та перепродажу іноземних товарів), а приблизна сума збагачення – 250 рублів.

Я попався з джинсами. Вони порахували, що то якась мафія і довелося мені відбувати покарання,

– розповів продюсер.

Та з якихось причин терміни за ґратами різняться. В інтерв'ю у 2011 році Бебешко розповів, що суд виніс вирок – 4 роки колонії посиленого режиму, а через 3 роки вийшов достроково.

У 2021 році Володимир сказав, що йому присудили 5 років посиленого режиму, а вийшов він з тюрми через 4 роки.

Особисте життя

Коли Володимира посадили у тюрму, то там він провів церемонію одруження з Вікторією Вардій, колишньою солісткою гурт "Лабіринт". Після звільнення пара переїхала до США, однак продюсер хотів повернутись до України. Бебешко каже, що за океаном колишній дружині не вдалось побудувати успішну музичну кар'єру, тому сьогодні вона працює у якійсь компанії. Він переконує, що якби вона залишилась в Україні, то зараз була б співачкою номер один.

У 1997 році продюсер вдруге одружився. Обраницею стала джазова співачка Саша Бєліна. У цьому союзі народилась донька Євгенія.

Володимир Бебешко з дружиною / Фото з відкритих джерел

Кар'єра Бебешка в Україні

Продюсер працював із багатьма зірками українського шоубізнесу. До прикладу, він створив проєкт "Сестричка Віка", де в центрі була його перша дружина, пізніше тісно співпрацював з гуртом "Брати Гадюкіни" та СолоХою, у 2008 році разом з Андрієм Кузьменком створили гурт "Пающіє труси".

Також Бебешка добре пам'ятають з часів програми "Шанс", де він був музичним продюсером.

Скандали з українськими артистами

Певний час Володимир продюсував співачку Мілу Нітіч. Та за якийсь час вона зі скандалом пішла від продюсера, звинувативши його у бездіяльності.

Вкладати в неї гроші не мало сенсу. Вона вважала, що вона молода і красива, і повинна бути модна. Я чекаю, коли вона це доведе,

– пояснив ситуацію чоловік.

Одного разу у нього навіть стався інцидент із Тіною Кароль. Бебешко вигнав її зі студії, щоб та вивчила слова пісні "Намалюю тобі зорі". Тоді Кароль образилась та пішла, але сьогодні вони обоє згадують цю ситуацію як смішний жарт.

Де зараз Володимир Бебешко?

Чоловік живе та працює в Україні. Нагадаємо, що його рідний брат – Левко Дурко. Його часто можна побачити у соцмережах Володимира.

Перед початком великої війни він разом із гуртом "Пающіє труси" мали випустити кліп, однак після 24 лютого 2022 року дівчата роз'їхались, а чоловік вирішив створити відео у стилі аніме.

У 2021 році Бебешко зізнався, що розмір його пенсії становить 1800 гривень.

Я почесний український пенсіонер, і отримую щомісяця 1 800 гривень пенсії. Дуже задоволений. Це так оцінила державу мою роботу,

– розповів продюсер.

Єдиною розрадою для чоловіка залишаються Карпати, де він раз за разом згадує про найкращого друга – Андрія Кузьменка.

