Не ходил и не говорил, – продюсер Бебешко впервые рассказал, что перенес инсульт

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко впервые за долгое время вышел на связь. Он рассказал, где сейчас находится, и признался в проблемах со здоровьем.

Владимир Бебешко рассказал о своей нынешней жизни в интервью Славе Дёмину. Как оказалось, продюсер уже несколько лет живет не в Украине.

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"Я сейчас живу в Варшаве, в Польше, уже три года, потому что я, честно говоря, заболел. Я бы не уехал из Украины, но так случилось, что меня так поразило, и я вынужден находиться в Польше", — поделился Бебешко.

Владимир Бебешко признался, что три года назад перенёс инсульт. Это стало причиной его отъезда в Варшаву. Там он проходил реабилитацию и продолжает восстанавливаться до сих пор.

Инсульт, и всё. Удар был сильный, я не ходил, не говорил, но сейчас я хожу, пишу музыку, надеюсь, что будет ещё лучше. Я по три часа гуляю по лесу, хожу с палочками, занимаюсь физкультурой и так далее. Нужно время! Реабилитация длится уже три года, а сколько ещё — никто не знает,

– сказал продюсер.

Интервью с Владимиром Бебешком: смотрите видео онлайн

Что известно о Владимире Бебешке?

Владимир Бебешко — известный украинский звукорежиссёр и музыкальный продюсер, младший брат Левка Дурка. Родился в семье музыканта в городе Стрый, образование получил в Дрогобычском музыкальном училище.

Бебешко работал со многими известными артистами: Ириной Билык, Таисией Повалий, Натальей Могилевской, Александром Пономаревым, Софией Ротару, поддерживал группу "Скрябин". Также был членом жюри ряда телепроектов.