Певец, ведущий, бойфренд или просто Вова: интервью с Владимиром Дантесом о "Фабрике звезд" и его жизненных ролях

Эксклюзивное интервью с артистом о ностальгии, популярности и карьере.

Владимир Дантес уже давно не ограничивает себя одним амплуа. Музыка, телевидение, кино, собственный продюсерский центр и новые проекты. Сегодня артист продолжает пробовать себя в разных форматах и, похоже, не собирается останавливаться. 24 Канал поговорил с Владимиром о новом этапе в карьере, возвращении "Фабрики звезд", съемках в кино и о том, кем он сам себя чувствует среди всех этих ролей.

Что Владимир Дантес думает о новой "Фабрике звезд"

"Фабрика звезд" в свое время сделала тебя известным на всю страну. Что в той эпохе вызывает ностальгию?

Наверное, именно наивность того времени. Мы действительно не знали, что будет завтра. Не было сторис, TikTok, личного бренда и мыслей о том, как ты будешь выглядеть в 15-секундном ролике. Ты просто очень хотел петь и надеялся, что тебя не выгонят на следующей неделе.

Ты сам когда-то был на месте участников. На что теперь обращаешь внимание в новых "фабрикантах" как ведущий "Фабрики звезд"?

Я помню себя на "Фабрике", поэтому точно не хочу оценивать только вокал. Для меня важно, есть ли у человека харизма, характер, хочется ли за ним следить после выступления. Можно где-то неидеально спеть, но сделать так, что тебя запомнят. Для артиста это не менее важно.

Что в обновленной "Фабрике" заставляет тебя завидовать юным участникам шоу?

У них сейчас гораздо больше возможностей сразу показать себя. Соцсети, стримы, своя аудитория – еще во время "Фабрики" можно начать строить карьеру. У нас все было проще. Вышел в эфир, спел и надеешься, что тебя кто-то запомнил. Хотя, возможно, в этом тоже был свой плюс, ведь TikTok после эфира снимать не нужно было.



Владимир Дантес – ведущий "Фабрики звезд" / Фото "Фабрики звезд"

Как Дантес относится к трендам и скандалам в инстаграме

Как сегодня не попасть в скандал в соцсетях?

Если достаточно долго вести соцсети, рано или поздно вы обязательно туда попадете. Главное – уметь признавать, когда действительно напортачил.

Как себя вести, когда фоточки в инстаграме уже не в тренде?

А они не в тренде? Блин. А я только-только научился нормально фотографироваться. Думаю, что нужно просто делать то, что нравится тебе самому. Гоняться за каждым трендом – очень изнурительная работа.



Интервью с Владимиром Дантесом / Фото volodymyrdantes

Кем себя сегодня считает Владимир Дантес

Кто сейчас Владимир Дантес – певец, ведущий, актер, бойфренд или просто Вова?

Зависит от времени суток, но все-таки просто Вова. Все остальное – это то, чем я занимаюсь. Я не просыпаюсь утром со словами: "Доброе утро, я певец, актер и телеведущий Владимир Дантес". Было бы немного страшно.

А что помогает быстро переключаться со "звездного краша" на домашнего Дантеса?

Я не знаю, кто такой "звездный краш", поэтому переключаться довольно легко.

Что сегодня для тебя важнее самого факта популярности?

Возможность делать то, что мне интересно, и иметь людей, которым это тоже интересно. Популярность сама по себе – вообще странная цель. Сегодня о тебе говорят все, завтра – о ком-то другом, а вот когда ты сделал что-то, чем сам доволен, это остается.

Что дает тебе кино как артисту, чего не дает музыка?

В музыке я во многом сам себе режиссер, могу говорить о себе своими словами, своей музыкой. А в кино нужно перестать быть Дантесом и поверить в человека, которого написал кто-то другой.



Владимир Дантес / Фото "Фабрики звезд"

Куда дальше движется Владимир

Кажется, Дантес уже все доказал. Что дальше?

Не знаю, кому и что я уже доказал, но приятно, что вы так думаете. У меня нет ощущения, что я дошел до какой-то точки и теперь можно выдохнуть. Наоборот, сейчас хочется пробовать то, чего я еще не делал, заниматься музыкой, кино, телевидением. Короче, дальше работать.