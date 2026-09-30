Володимир Дантес давно не обмежує себе одним амплуа. Музика, телебачення, кіно, власний продакшн і нові проєкти. Сьогодні артист продовжує пробувати себе в різних форматах і, здається, не збирається зупинятися. 24 Канал поговорив з Володимиром про новий етап у кар’єрі, повернення "Фабрики зірок", знімання в кіно та про те, ким він сам себе відчуває серед усіх цих ролей.

"Фабрика зірок" свого часу зробила тебе відомим на всю країну. Що в тій епосі пробиває на ностальгію?

Напевно, сама наївність того часу. Ми реально не знали, що буде завтра. Не було сторіс, TikTok, особистого бренду і думок про те, як ти виглядатимеш у нарізці на 15 секунд. Ти просто дуже хотів співати й сподівався, що тебе не виженуть наступного тижня.

Ти сам колись був на місці учасників. На що тепер дивишся в нових "фабрикантах" як ведучий "Фабрики зірок"?

Я памʼятаю себе на "Фабриці", тому точно не хочу оцінювати тільки вокал. Для мене важливо, чи є в людині харизма, характер, чи хочеться за нею стежити після виступу. Можна десь неідеально заспівати, але зробити так, що тебе запамʼятають. Для артиста це не менш важливо.

Що в оновленій "Фабриці" змушує тебе заздрити юним учасникам шоу?

У них зараз набагато більше можливостей одразу показати себе. Соцмережі, стрімінги, своя аудиторія, ще під час "Фабрики" можна почати будувати карʼєру. У нас усе було простіше. Вийшов в ефір, заспівав і сподіваєшся, що тебе хтось запамʼятав. Хоча, можливо, в цьому теж був свій плюс, бо TikTok після ефіру знімати не треба було.


Володимир Дантес – ведучий "Фабрики зірок" / Фото "Фабрики зірок"

Як сьогодні не потрапити в зашквар у соцмережах?

Якщо достатньо довго вести соцмережі, колись ви обов’язково туди потрапите. Головне – вміти визнавати, коли реально накосячив.

Як проявлятися, коли фоточки в Instagram уже не в тренді?

А вони не в тренді? Блін. А я тільки навчився нормально фотографуватися. Думаю, що треба просто робити те, що тобі самому подобається. Бігати за кожним трендом – дуже виснажлива робота.


Інтервʼю з Володимиром Дантесом / Фото volodymyrdantes

Хто зараз Володимир Дантес – співак, ведучий, актор, бойфренд чи просто Вова?

Залежить від часу доби, але все-таки просто Вова. Усе інше – це те, чим я займаюся. Я не прокидаюся вранці зі словами: "Доброго ранку, я співак, актор і телеведучий Володимир Дантес". Було б трохи страшно.

А що допомагає швидко перемикатися із зіркового краша у домашнього Дантеса?

Я не знаю, хто такий "зірковий краш", тому перемикатися досить легко.

Що сьогодні для тебе важливіше за сам факт популярності?

Можливість робити те, що мені цікаво, і мати людей, яким це теж цікаво. Популярність сама по собі взагалі дивна мета. Сьогодні про тебе говорять усі, завтра про когось іншого, а от коли ти зробив щось, чим сам задоволений, це залишається.

Що тобі дає кіно як артисту, чого не дає музика?

У музиці я багато в чому сам собі режисер, можу говорити про себе, своїми словами, своєю музикою. А в кіно треба перестати бути Дантесом і повірити в людину, яку написав хтось інший.


Володимир Дантес / Фото "Фабрики зірок"

Здається, Дантес уже все довів. Що далі?

Не знаю, кому і що я вже довів, але приємно, що ви так думаєте. У мене немає відчуття, що я дійшов до якоїсь точки і тепер можна видихнути. Навпаки, зараз хочеться пробувати те, чого я ще не робив, робити більше музики, кіно, телебачення. Коротше, далі працювати.