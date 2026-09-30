Володимир Дантес давно не обмежує себе одним амплуа. Музика, телебачення, кіно, власний продакшн і нові проєкти. Сьогодні артист продовжує пробувати себе в різних форматах і, здається, не збирається зупинятися. 24 Канал поговорив з Володимиром про новий етап у кар’єрі, повернення "Фабрики зірок", знімання в кіно та про те, ким він сам себе відчуває серед усіх цих ролей.

Що Володимир Дантес думає про нову "Фабрику зірок"

"Фабрика зірок" свого часу зробила тебе відомим на всю країну. Що в тій епосі пробиває на ностальгію?

Напевно, сама наївність того часу. Ми реально не знали, що буде завтра. Не було сторіс, TikTok, особистого бренду і думок про те, як ти виглядатимеш у нарізці на 15 секунд. Ти просто дуже хотів співати й сподівався, що тебе не виженуть наступного тижня.

Ти сам колись був на місці учасників. На що тепер дивишся в нових "фабрикантах" як ведучий "Фабрики зірок"?

Я памʼятаю себе на "Фабриці", тому точно не хочу оцінювати тільки вокал. Для мене важливо, чи є в людині харизма, характер, чи хочеться за нею стежити після виступу. Можна десь неідеально заспівати, але зробити так, що тебе запамʼятають. Для артиста це не менш важливо.

Що в оновленій "Фабриці" змушує тебе заздрити юним учасникам шоу?

У них зараз набагато більше можливостей одразу показати себе. Соцмережі, стрімінги, своя аудиторія, ще під час "Фабрики" можна почати будувати карʼєру. У нас усе було простіше. Вийшов в ефір, заспівав і сподіваєшся, що тебе хтось запамʼятав. Хоча, можливо, в цьому теж був свій плюс, бо TikTok після ефіру знімати не треба було.



Володимир Дантес – ведучий "Фабрики зірок" / Фото "Фабрики зірок"

Як Дантес ставиться до трендів і зашкварів в Instagram

Як сьогодні не потрапити в зашквар у соцмережах?

Якщо достатньо довго вести соцмережі, колись ви обов’язково туди потрапите. Головне – вміти визнавати, коли реально накосячив.

Як проявлятися, коли фоточки в Instagram уже не в тренді?

А вони не в тренді? Блін. А я тільки навчився нормально фотографуватися. Думаю, що треба просто робити те, що тобі самому подобається. Бігати за кожним трендом – дуже виснажлива робота.



Інтервʼю з Володимиром Дантесом / Фото volodymyrdantes

Ким себе сьогодні вважає Володимир Дантес

Хто зараз Володимир Дантес – співак, ведучий, актор, бойфренд чи просто Вова?

Залежить від часу доби, але все-таки просто Вова. Усе інше – це те, чим я займаюся. Я не прокидаюся вранці зі словами: "Доброго ранку, я співак, актор і телеведучий Володимир Дантес". Було б трохи страшно.

А що допомагає швидко перемикатися із зіркового краша у домашнього Дантеса?

Я не знаю, хто такий "зірковий краш", тому перемикатися досить легко.

Що сьогодні для тебе важливіше за сам факт популярності?

Можливість робити те, що мені цікаво, і мати людей, яким це теж цікаво. Популярність сама по собі взагалі дивна мета. Сьогодні про тебе говорять усі, завтра про когось іншого, а от коли ти зробив щось, чим сам задоволений, це залишається.

Що тобі дає кіно як артисту, чого не дає музика?

У музиці я багато в чому сам собі режисер, можу говорити про себе, своїми словами, своєю музикою. А в кіно треба перестати бути Дантесом і повірити в людину, яку написав хтось інший.



Володимир Дантес / Фото "Фабрики зірок"

Куди далі рухається Володимир

Здається, Дантес уже все довів. Що далі?

Не знаю, кому і що я вже довів, але приємно, що ви так думаєте. У мене немає відчуття, що я дійшов до якоїсь точки і тепер можна видихнути. Навпаки, зараз хочеться пробувати те, чого я ще не робив, робити більше музики, кіно, телебачення. Коротше, далі працювати.