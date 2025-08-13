В интернете активно обсуждают возможное расставание певца Владимира Дантеса и дизайнера Даши Кацуриной после около трех лет отношений.

Пишет Show 24 со ссылкой на издание ТаблоID, которое получило подтверждение этой информации от источников, приближенных к паре.

Слухи подпитывают несколько моментов: влюбленные перестали делиться совместными фото и видео в соцсетях, а также некоторое время были отписаны друг от друга в инстаграме. К тому же Даша не была на недавнем выступлении Дантеса, а певец, в свою очередь, не сопровождал ее на этнически-электронном фестивале "Вирий", который проходил с 9 по 10 августа в Киеве.

Что известно об отношениях пары?

До отношений с Дашей Кацуриной Владимир Дантес был женат на певице Наде Дорофеевой. Они официально развелись в марте 2022 года.

Даша ранее была замужем за ресторатором Мишей Кацуриным. У пары двое детей – дочь Саша и сын Иван.

В сентябре 2022-го Кацурина впервые подтвердила роман с Дантесом – она выложила сторис из Варшавы со словами: "Люблю тебя и уже скучаю".

Влюбленные проводили время не только вдвоем, но и вместе с детьми Даши. Дантес даже познакомил возлюбленную со своими родителями, и они иногда собирались всей компанией.

Кацурина признавалась, что иногда намекала Владимиру на свадьбу, но до этого шага пара так и не дошла.

Важно отметить, что Дантес и Даша пока никак не комментируют слухи о разрыве, поэтому официального подтверждения или опровержения нет.