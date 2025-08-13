Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись после трех лет отношений, – СМИ
- Владимир Дантес и Даша Кацурина, по данным СМИ, разошлись после трех лет отношений.
- Слухи распространились, потому что пара давно не публикует совместных фото и не появляется вместе на событиях.
В интернете активно обсуждают возможное расставание певца Владимира Дантеса и дизайнера Даши Кацуриной после около трех лет отношений.
Пишет Show 24 со ссылкой на издание ТаблоID, которое получило подтверждение этой информации от источников, приближенных к паре.
Слухи подпитывают несколько моментов: влюбленные перестали делиться совместными фото и видео в соцсетях, а также некоторое время были отписаны друг от друга в инстаграме. К тому же Даша не была на недавнем выступлении Дантеса, а певец, в свою очередь, не сопровождал ее на этнически-электронном фестивале "Вирий", который проходил с 9 по 10 августа в Киеве.
Что известно об отношениях пары?
- До отношений с Дашей Кацуриной Владимир Дантес был женат на певице Наде Дорофеевой. Они официально развелись в марте 2022 года.
- Даша ранее была замужем за ресторатором Мишей Кацуриным. У пары двое детей – дочь Саша и сын Иван.
- В сентябре 2022-го Кацурина впервые подтвердила роман с Дантесом – она выложила сторис из Варшавы со словами: "Люблю тебя и уже скучаю".
- Влюбленные проводили время не только вдвоем, но и вместе с детьми Даши. Дантес даже познакомил возлюбленную со своими родителями, и они иногда собирались всей компанией.
- Кацурина признавалась, что иногда намекала Владимиру на свадьбу, но до этого шага пара так и не дошла.
Важно отметить, что Дантес и Даша пока никак не комментируют слухи о разрыве, поэтому официального подтверждения или опровержения нет.