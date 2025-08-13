В інтернеті активно обговорюють можливе розставання співака Володимира Дантеса та дизайнерки Даші Кацуріної після близько трьох років стосунків.

Пише Show 24 з посиланням на видання ТаблоID, яке отримало підтвердження цієї інформації від джерел, наближених до пари.

Чутки підживлюють кілька моментів: закохані перестали ділитися спільними фото та відео в соцмережах, а також деякий час були відписані одне від одного в інстаграмі. До того ж Даша не була на недавньому виступі Дантеса, а співак, своєю чергою, не супроводжував її на етнічно-електронному фестивалі "Вирій", який проходив з 9 до 10 серпня в Києві.

Що відомо про стосунки пари?

До стосунків із Дашею Кацуріною Володимир Дантес був одружений зі співачкою Надею Дорофєєвою. Вони офіційно розлучилися у березні 2022 року.

Даша раніше була заміжня за ресторатором Мішею Кацуріним. У пари двоє дітей – донька Саша та син Іван.

У вересні 2022-го Кацуріна вперше підтвердила роман з Дантесом – вона виклала сторіс з Варшави зі словами: "Кохаю тебе і вже сумую".

Закохані проводили час не лише удвох, а й разом із дітьми Даші. Дантес навіть познайомив кохану зі своїми батьками, і вони іноді збиралися всією компанією.

Кацуріна зізнавалася, що іноді натякала Володимиру на весілля, але до цього кроку пара так і не дійшла.

Важливо наголосити, що Дантес і Даша наразі ніяк не коментують чутки про розрив, тож офіційного підтвердження чи спростування немає.