З'ясувалося, що відбулося це вже після їхнього одруження. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Полтавської.
Як розповіла Катерина, свого часу вони спонтанно вирішили розписатися. Проте бажання отримати справжню пропозицію з обручкою у жінки все ж залишалося. Відтак, нещодавно Володимир Остапчук нарешті освідчився своїй дружині.
Я сказала "так"! Як ви знаєте, у мене не було освідчення. Ми просто сиділи на дивані й Вова сказав: "А давай завтра розпишемося?". І розписалися. Але я, як і більшість дівчат, звичайно, що хотіла обручку і щоб він став на одне коліно, тому нещодавно я отримала пропозицію повінчатися,
– поділилася Полтавська і показала фото з обручкою.
Телеведучий подарував їй каблучку Tiffany – саме ту, про яку вона мріяла ще з дитинства. Вартість прикраси – кілька десятків тисяч доларів.
Що відомо про пару Остапчука та Полтавської?
- Володимир та Катерина познайомилися вже під час повномасштабної війни. Дівчина допомагала ведучому відновити доступ до його сторінки в інстаграмі. Спершу Катерина не погоджувалася на побачення, хоча Володимир запрошував неодноразово. Пізніше вона погодилася, і зрештою вони почали зустрічатися.
- Офіційною датою початку їхніх стосунків стало 4 жовтня 2022 року – того ж дня, коли Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною.
- Навесні 2024 року Полтавська повідомила, що вони з Володимиром одружилися. А вже 10 грудня того ж року в подружжя народився син Тимофій. Для Володимира це третя дитина, а для Катерини – перша.