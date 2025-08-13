З'ясувалося, що відбулося це вже після їхнього одруження. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Полтавської.

Як розповіла Катерина, свого часу вони спонтанно вирішили розписатися. Проте бажання отримати справжню пропозицію з обручкою у жінки все ж залишалося. Відтак, нещодавно Володимир Остапчук нарешті освідчився своїй дружині.

Я сказала "так"! Як ви знаєте, у мене не було освідчення. Ми просто сиділи на дивані й Вова сказав: "А давай завтра розпишемося?". І розписалися. Але я, як і більшість дівчат, звичайно, що хотіла обручку і щоб він став на одне коліно, тому нещодавно я отримала пропозицію повінчатися,

– поділилася Полтавська і показала фото з обручкою.

Телеведучий подарував їй каблучку Tiffany – саме ту, про яку вона мріяла ще з дитинства. Вартість прикраси – кілька десятків тисяч доларів.

Що відомо про пару Остапчука та Полтавської?