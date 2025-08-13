Выяснилось, что произошло это уже после их бракосочетания. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины Полтавской.

Важно Участница "Холостяка", на которую напали в Одессе, рассказала о своем состоянии и обратилась к женщинам

Как рассказала Екатерина, в свое время они спонтанно решили расписаться. Однако желание получить настоящее предложение с обручальным кольцом у женщины все же оставалось. Поэтому, недавно Владимир Остапчук наконец сделал предложение своей жене.

Я сказала "да"! Как вы знаете, у меня не было предложения руки и сердца. Мы просто сидели на диване и Вова сказал: "А давай завтра распишемся?". И расписались. Но я, как и большинство девушек, конечно, что хотела обручальное кольцо и чтобы он стал на одно колено, поэтому недавно я получила предложение обвенчаться,

– поделилась Полтавская и показала фото с обручальным кольцом.

Телеведущий подарил ей кольцо Tiffany – именно то, о котором она мечтала еще с детства. Стоимость украшения – несколько десятков тысяч долларов.

Что известно о паре Остапчука и Полтавской?