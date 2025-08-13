Выяснилось, что произошло это уже после их бракосочетания. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины Полтавской.
Как рассказала Екатерина, в свое время они спонтанно решили расписаться. Однако желание получить настоящее предложение с обручальным кольцом у женщины все же оставалось. Поэтому, недавно Владимир Остапчук наконец сделал предложение своей жене.
Я сказала "да"! Как вы знаете, у меня не было предложения руки и сердца. Мы просто сидели на диване и Вова сказал: "А давай завтра распишемся?". И расписались. Но я, как и большинство девушек, конечно, что хотела обручальное кольцо и чтобы он стал на одно колено, поэтому недавно я получила предложение обвенчаться,
– поделилась Полтавская и показала фото с обручальным кольцом.
Телеведущий подарил ей кольцо Tiffany – именно то, о котором она мечтала еще с детства. Стоимость украшения – несколько десятков тысяч долларов.
Что известно о паре Остапчука и Полтавской?
- Владимир и Екатерина познакомились уже во время полномасштабной войны. Девушка помогала ведущему восстановить доступ к его странице в инстаграме. Сначала Екатерина не соглашалась на свидание, хотя Владимир приглашал неоднократно. Позже она согласилась, и в конце концов они начали встречаться.
- Официальной датой начала их отношений стало 4 октября 2022 года – в тот же день, когда Остапчук развелся со своей второй женой.
- Весной 2024 года Екатерина сообщила, что они с Владимиром поженились. А уже 10 декабря того же года у супругов родился сын Тимофей. Для Владимира это третий ребенок, а для Екатерины – первый.