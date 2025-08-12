Миколюк вышла на связь в инстаграме, передает Show 24. Девушка сообщила, что сегодня чувствует себя лучше.

Александра Миколюк рассказала, что уже понемногу может поднимать правую руку и двигать ею, раны не теле тоже заживают. Девушка призналась, что многие люди выразили ей сочувствие и предложили помощь.

Участница "Холостяка-11" записывала сториз, когда ехала к следователю, чтобы узнать, как продвигается ее дело. Александра пообещала поделиться той информацией, которую позволят, с подписчиками.

Однако, кроме поддержки, Миколюк также получила и немало негативных комментариев.

Сегодня до меня дошло очень интересное сообщение. Мне написали: "Почему ты это все постишь? На тебя же и так всем наплевать". Потому что прятать голову в песок – пусть будете вы, но я не могу себе этого позволить. Я не хочу, чтобы с моим ребенком это случилось, с моей подругой, с мамой, с сестрой. Я не хочу, чтобы это случалось с женщинами,

– подчеркнула Александра.

Девушка показала некоторые из негативных комментариев, которые ей пишут. Она заметила, что и в дальнейшем будет рассказывать, как ее пытались изнасиловать и подчеркнула, что женщины не должны стесняться и считать себя виновными.

Я очень прошу, девушки, если вам не сложно, освещайте эти ситуации. Потому что когда мы будем видеть, что нас таких много и это не ваша вина, а вина вот таких выбл*дков, что их еще носит земля, возможно, этот мир будет лучшим местом, а будет опаснее в этом мире не нам с вами, а им,

– добавила Миколюк.

Александра Миколюк вышла на связь:

Александра Миколюк показала негативные комментарии:

Что известно о нападении на Александру Миколюк?

Напомним, что 10 августа среди белого дня на Александру Миколюк напали в Одессе. Неизвестный мужчина угрожал девушке изнасилованием и убийством. Участница "Холостяка-11" гуляла по парку с собакой и подкармливала бездомных животных. Впоследствии она двинулась вниз по склону, чтобы дойти домой.

"Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел напротив. Он прошел и стал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание, и голос: "Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая..."" – рассказала Александра.

Неизвестный "снял штаны и начал маст****вать". Когда девушка направила на него телефон, тот отвернулся. Затем мужчина начал бежать за ней. Когда Александра убегала, то упала и покатилась со склона.

Люди сбежались, чтобы помочь девушке. Миколюк подала заявление в полицию.