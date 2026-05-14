Смотрел в глаза и боялся, – Владимир Дантес вспомнил встречу с Сергеем Притулой

Певец Владимир Дантес присоединился к Лесе Никитюк как соведущий "Кто сверху?" еще в прошлом году. Однако зрители до сих пор часто вспоминают первого капитана мужской команды – Сергея Притулу.

О том, как Дантесу работается в роли телеведущего и какой была его встреча с Притулой, Владимир эксклюзивно рассказал во время съемок проекта "єПитання на Новому".

Дантес говорит, что реакция зрителей на его появление в "Кто сверху?" приятно удивила.

Выпуски круто заходят на ютубе. Мы (Дантес и Никитюк, – 24 Канал) нравимся, и это замечательно. Читал комментарии, в некоторых писали, что все классно и что рядом с Лесей не хватало именно меня,

– отметил Владимир.

А как-то после премьеры сезона артист даже лично встречался с бывшим капитаном мужской команды в "Кто сверху?".

Был на подкасте Сергея Притулы. Он спросил: "Ну, как тебе?". А я как раз подготовил комментарий и прочитал: "Владимир, вы гораздо лучший ведущий, чем Сергей Притула". Я смотрел ему в глаза и параллельно боялся,

– с улыбкой вспоминает ведущий.

В то же время Дантес добавил, что ему импонирует то, что зрители не устраивают постоянных сравнений между ним и Притулой.

Что известно об участии Притулы в шоу "Кто сверху?"?

Сергей Притула был бессменным капитаном мужской команды шоу "Кто сверху?" на протяжении десяти лет. Однако после начала полномасштабной войны телеведущий заявил, что не планирует возвращаться к развлекательным проектам. Об этом он рассказывал в 2022 году в проекте "Экзамен. Новая реальность" на ютуб-канале Маши Ефросининой.

После Сергея Притулы соведущим Леси Никитюк стал актер и блогер Богдан Шелудяк, более известный как Буше. Он вел "Кто сверху?" 2 сезона. Позже его заменил Владимир Дантес.