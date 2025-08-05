Новый канал объявил нового капитана мужской команды и соведущего Леси Никитюк в шоу "Кто сверху?". Ранее она вела проект с блогером и актером Богданом Шелудяком (Буше).

Теперь вместе с Лесей Никитюк шоу "Кто сверху?" будет вести певец Владимир Дантес. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Нового канала.

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Почему так долго ждали, чтобы предложить мне роль ведущего? Шучу! Но стать частью легендарного проекта – это настоящий кайф и счастье,

– признался Дантес.

Певец рассказал, что даже не проходил кастинг на нового ведущего "Кто сверху?". По словам Владимира, ему позвонили и сказали, что Леся Никитюк хочет вести программу только с ним.

Когда такое слышишь, не согласиться просто невозможно. Я давно работаю на Новом, поэтому уже был знаком с командой проекта. И с нетерпением жду старта съемок! Кстати, каждый сезон "Кто сверху?" удивляет чем-то новым, но такого обновления, как я, проект еще не видел! Будет круто!,

– поделился певец.

Богдан Шелудяк ушел из "Кто сверху?"

Богдан Шелудяк заявил, что любит шоу "Кто сверху" и команду, которая его создает. Он был соведущим Леси Никитюк 2 сезона и говорит, что это крутой опыт, однако сейчас блогер хочет сосредоточиться на бизнесе, что связанный с криптовалютой.

Это требует постоянного погружения. Также мы все время совершенствуем свой учебный продукт. Это работа отнимает много времени и сил. Подготовка к съемкам и съемочный процесс телевизионного шоу требует не меньшего ресурса. Поэтому мне пришлось выбирать, и это был очень сложный выбор,

– сказал Шелудяк.

Леся Никитюк объяснила, почему выбрала именно Владимира Дантеса как своего нового соведущего.

Володя – артистичный, эпатажный и очень модный сейчас! Думаю, что вайб нашего шоу с его участием точно изменится. И есть все шансы, что наш дуэт станет новым открытием. Вова не советовался со мной насчет своего поведения в роли капитана мужской команды. И я бы на его месте тоже этого не делала. У него замечательный образ, он знает, что делать,

– высказалась телеведущая.

Никитюк уверена, что у них с Дантесом будут "феерические батлы". Премьера нового сезона состоится осенью.