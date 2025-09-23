-

Владимир Дантес является не только одним из самых популярных артистов в украинском шоубизнесе, но и талантливым ведущим. 25 сентября на Новом канале состоится премьера 14-го сезона развлекательного проекта "Хто зверху?", где Владимир будет ведущим в паре с Лесей Никитюк.

О работе с Никитюк, сравнение с Сергеем Притулой, а также отдых и хобби – читайте далее в рамках проекта "Интервью 24" на Show 24.

"Кто сверху?" и работа с Лесей Никитюк

Владимир, поздравляем вас с дебютом в роли ведущего "Хто зверху?". Какая была ваша первая мысль, когда предложили вести этот проект?

"Почему так долго ждали, чтобы предложить мне роль ведущего?" Шучу! Но стать частью легендарного проекта – это настоящий кайф и счастье. Я давно работаю на Новом, поэтому уже был знаком с командой проекта. Мне просто позвонили и предложили роль ведущего, без кастинга. Сказали, что Леся Никитюк хотела бы вести следующий сезон со мной. Когда такое слышишь, не согласиться просто невозможно (улыбается – Show 24).

Что оказалось самым сложным в новой роли – держать динамику шоу или соревноваться с Лесей в харизме?

Самым сложным оказалось просто очень долго стоять на ногах. Это около 12 часов без приседания и без перерывов. Кроме этого, нужно постоянно быть на позитиве, подбадривать всех вокруг и держать в хорошем настроении. В первые дни это было особенно сложно, казалось, что силы вот-вот закончатся. Но ты понимаешь, что над этим проектом работает большая команда, и ты не можешь подвести.



Владимир Дантес и Леся Никитюк на шоу "Хто зверху?" / Фото пресс-службы

А насчет моей напарницы. С Лесей мы на самом деле классные партнеры. Я считаю, что у нас здоровая конкуренция. И мне нравится, как мы дополняем друг друга, поэтому работать вместе действительно комфортно.

Богдана Шелудяка, который был ведущим до вас, ранее сравнивали с Сергеем Притулой. Не боитесь ли вы этих сравнений?

Сергей Притула – это невероятный человек, талантливый ведущий, которого я обожал. Честно, не боюсь этих сравнений абсолютно. Людям свойственно сравнивать нового человека с тем, к которому они привыкли, искать знакомые образы и иметь определенные ожидания. По моему мнению, каждый ведущий имеет свой стиль подачи и каждый добавляет что-то новое от себя. И именно это добавляет изюминку в проект, и за этим интересно наблюдать зрителям.

Какой у вас любимый конкурс в "Кто сверху?"?

Это точно "стеклянная доска". Когда одна из звезд ложится на доску, которая каждую секунду наклоняется все больше и больше. И в течение 90 секунд надо быстро отвечать на разные вопросы, которые тебе задают. Очень смешно наблюдать, как человек пытается удержаться как можно дольше, не упасть и при этом генерировать какие-то ответы. Очень люблю этот конкурс и всегда жду больше всего.

Бывают ли моменты, когда вы действительно обижаетесь на шутки соперников или гостей шоу?

Такого вообще не бывает, но иногда случаются гости, которые забывают, что находятся на развлекательном шоу. Они начинают больше соревноваться между собой, и это немного выбивает. Поэтому всегда им напоминаю, что вы здесь, чтобы дарить хорошее настроение и заряд позитива всем вокруг.

Мы же с Лесей следим, чтобы шутки не переходили границы. Здесь важно чувствовать момент, поддерживать друг друга и создавать атмосферу, в которой каждый может посмеяться и расслабиться. Ведь когда все правильно настроены, шоу получается живым, эмоциональным и действительно веселым.



Владимир Дантес на шоу "Кто сверху?" / Фото пресс-службы

Вы когда-нибудь чувствовали, что пересекли черту в шутках?

Нет, такого не было. Я всегда могу заметить, если кого-то задел, и в таком случае обязательно извинюсь. Но мне кажется, что с годами уже вырос из этого и научился чувствовать и уважать границы других. Понимаю, где можно пошутить, а где лучше сдержаться. Для меня очень важно, чтобы все вокруг чувствовали себя комфортно и могли смеяться вместе, без обид и недоразумений.

Вы пришли в шоу надолго или воспринимаете это как временный этап?

Надолго ли я здесь, или это временный этап, решать не мне. Но хотелось бы, чтобы это шоу продолжало жить и радовало зрителей. Довольно часто говорят, что "Кто сверху?" – это про стереотипы, но на самом деле мы их разрушаем. Такие соревнования между девушками и парнями показывают, что нет разницы, кто участвует, мужчина или женщина. Главное – получать удовольствие и дарить его другим. Это просто весело. И мне кажется, что такой подход привлечет внимание новых зрителей, а шоу еще долго будет оставаться популярным.

Отдых и хобби

Как выглядит ваш обычный день вне работы?

Вне одной работы у меня начинается куча другой работы. Например, занимаюсь дубляжем фильмов, что очень люблю. Также, конечно, пишу тексты песен, работаю над музыкой в студии. Готовлюсь к концертам, снимаю рекламу. Постоянно стараюсь найти время для таких простых вещей как прогулка с собакой или приготовления пищи. Когда удается, встречаюсь с друзьями, иногда просто отдыхаю дома. Ведь работа – это хорошо, но восстановление не менее важно. В общем, мне очень нравится быть постоянно в движении, открывать для себя что-то новое и развиваться как личность.

Что помогает вам восстанавливаться после напряженных съемок?

Прежде всего помогает сон. Также люблю просто закинуть ноги выше головы, полежать в кровати, чтобы сошел отек с ног, и отдохнуть. После сна хорошо немного размяться, пойти на тренировку или прогулку. Еще помогает музыка, время с друзьями или родными. Именно будничные моменты помогают снова набрать энергию и настроиться на новый день.



Владимир Дантес / Фото пресс-службы

Есть ли у вас хобби, о которых мало кто знает?

Да, есть. Но я пока не готов раскрывать все карты. Возможно, впоследствии поделюсь, если будет желание, а сейчас пусть это останется в тайне.

Любимые книги и сериалы

Какие книги или фильмы сейчас в вашем списке must-have?

Среди книг в моем списке must-read всегда "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, "Человек по имени Уве" Фредрика Бакмана и "Сад Гетсиманский" Ивана Багряного. Это истории, которые захватывают, вдохновляют и остаются с тобой надолго, поэтому если вы их еще не читали – очень советую. З

Из фильмов и сериалов люблю пересматривать "Друзей" или "Теорию большого взрыва". Это сериалы, чтобы расслабиться, посмеяться и просто насладиться вечером выходного дня.