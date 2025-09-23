-

Володимир Дантес є не лише одним з найпопулярніших артистів в українському шоубізнесі, а й талановитим ведучим. 25 вересня на Новому каналі відбудеться прем'єра 14-го сезону розважального проєкту "Хто зверху?", де Володимир буде ведучим у парі з Лесею Нікітюк.

Про роботу з Нікітюк, порівняння з Сергієм Притулою, а також відпочинок і хобі – читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю 24" на Show 24.

Теж цікаво Про фільм "Малевич": відверте інтерв'ю з акторкою Мариною Кошкіною

"Хто зверху?" та робота з Лесею Нікітюк

Володимире, вітаємо вас із дебютом у ролі ведучого "Хто зверху?". Яка була ваша перша думка, коли запропонували вести цей проєкт?

"Чому так довго чекали, щоб запропонувати мені роль ведучого?" Жартую! Але стати частиною легендарного проєкту – це справжній кайф і щастя. Я давно працюю на Новому, тому вже був знайомий з командою проєкту. Мені просто зателефонували й запропонували роль ведучого, без кастингу. Сказали, що Леся Нікітюк хотіла б вести наступний сезон зі мною. Коли таке чуєш, не погодитися просто неможливо (усміхається – Show 24).

Що виявилося найскладнішим у новій ролі – тримати динаміку шоу чи змагатися з Лесею у харизмі?

Найскладнішим виявилося просто дуже довго стояти на ногах. Це близько 12 годин без присідання й без перерв. Крім цього, потрібно постійно бути на позитиві, підбадьорювати всіх навколо та тримати в гарному настрої. У перші дні це було особливо складно, здавалося, що сили ось-ось закінчаться. Але ти розумієш, що над цим проєктом працює велика команда, і ти не можеш підвести.



Володимир Дантес і Леся Нікітюк на шоу "Хто зверху?" / Фото пресслужби

А щодо моєї напарниці. З Лесею ми насправді класні партнери. Я вважаю, що в нас здорова конкуренція. І мені подобається, як ми доповнюємо одне одного, тому працювати разом справді комфортно.

Богдана Шелудяка, який був ведучим до вас, раніше порівнювали з Сергієм Притулою. Чи не боїтеся ви цих порівнянь?

Сергій Притула – це неймовірна людина, талановитий ведучий, якого я обожнював. Чесно, не боюся цих порівнянь абсолютно. Людям притаманно порівнювати нову людину з тією, до якої вони звикли, шукати знайомі образи й мати певні очікування. На мою думку, кожен ведучий має свій стиль подачі та кожен додає щось нове від себе. І саме це додає родзинки у проєкт, і за цим цікаво спостерігати глядачам.

Який у вас улюблений конкурс у "Хто зверху?"?

Це точно "скляна дошка". Коли одна з зірок лягає на дошку, яка щосекунди нахиляється дедалі більше й більше. І протягом 90 секунд треба швидко відповідати на різні запитання, які тобі ставлять. Дуже смішно спостерігати, як людина намагається втриматися якомога довше, не впасти й при цьому генерувати якісь відповіді. Дуже люблю цей конкурс і завжди чекаю найбільше.

Чи бувають моменти, коли ви справді ображаєтеся на жарти суперників чи гостей шоу?

Такого взагалі не буває, але іноді трапляються гості, які забувають, що перебувають на розважальному шоу. Вони починають більше змагатися між собою, і це трохи вибиває. Тому завжди їм нагадую, що ви тут, аби дарувати гарний настрій і заряд позитиву всім навколо.

Ми ж з Лесею стежимо, щоб жарти не переходили межі. Тут важливо відчувати момент, підтримувати одне одного та створювати атмосферу, в якій кожен може посміятися і розслабитися. Адже коли всі правильно налаштовані, шоу виходить живим, емоційним і справді веселим.



Володимир Дантес на шоу "Хто зверху?" / Фото пресслужби

Чи ви коли-небудь відчували, що перетнули межу в жартах?

Ні, такого не було. Я завжди можу помітити, якщо когось зачепив, і в такому випадку обов'язково перепрошу. Але мені здається, що з роками вже виріс з цього і навчився відчувати та поважати кордони інших. Розумію, де можна пожартувати, а де краще стриматися. Для мене дуже важливо, щоб усі навколо почувалися комфортно й могли сміятися разом, без образ та непорозумінь.

Ви прийшли в шоу надовго чи сприймаєте це як тимчасовий етап?

Чи надовго я тут, чи це тимчасовий етап, вирішувати не мені. Але хотілося б, щоб це шоу продовжувало жити й радувало глядачів. Досить часто говорять, що "Хто зверху?" – це про стереотипи, але насправді ми їх руйнуємо. Такі змагання між дівчатами та хлопцями показують, що немає різниці, хто бере участь, чоловік чи жінка. Головне – отримувати задоволення і дарувати його іншим. Це просто весело. І мені здається, що такий підхід приверне увагу нових глядачів, а шоу ще довго залишатиметься популярним.

Відпочинок і хобі

Як виглядає ваш звичайний день поза роботою?

Поза однією роботою у мене починається купа іншої роботи. Наприклад, займаюся дубляжем фільмів, що дуже люблю. Також, звісно, пишу тексти пісень, працюю над музикою в студії. Готуюся до концертів, знімаю рекламу. Постійно намагаюся знайти час для таких простих речей як прогулянка з собакою чи приготування їжі. Коли вдається, зустрічаюся з друзями, іноді просто відпочиваю вдома. Адже робота – це добре, але відновлення не менш важливе. Загалом, мені дуже подобається бути постійно в русі, відкривати для себе щось нове та розвиватися як особистість.

Що допомагає вам відновлюватися після напружених зйомок?

Насамперед допомагає сон. Також люблю просто закинути ноги вище голови, полежати в ліжку, щоб зійшов набряк з ніг, і відпочити. Після сну добре трохи розім'ятися, піти на тренування або прогулянку. Ще допомагає музика, час із друзями або рідними. Саме буденні моменти допомагають знову набрати енергію та налаштуватися на новий день.



Володимир Дантес / Фото пресслужби

Чи є у вас хобі, про які мало хто знає?

Так, є. Але я поки що не готовий розкривати всі карти. Можливо, згодом поділюсь, якщо буде бажання, а зараз нехай це залишиться в таємниці.

Улюблені книжки та серіали

Які книжки чи фільми зараз у вашому списку must-have?

Серед книжок у моєму списку must-read завжди "Граф Монте-Крісто" Олександра Дюма, "Чоловік на ім'я Уве" Фредріка Бакмана та "Сад Гетсиманський" Івана Багряного. Це історії, які захоплюють, надихають і залишаються з тобою надовго, тож якщо ви їх ще не читали – дуже раджу. З

З фільмів і серіалів люблю передивлятися "Друзів" або "Теорію великого вибуху". Це серіали, щоб розслабитися, посміятися і просто насолодитися увечері вихідного дня.