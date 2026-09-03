Дантес выпустил новую песню об отношениях, которые никак не удается закончить
Украинский певец Владимир Дантес порадовал поклонников музыкальной новинкой. Он представил ироничный сингл под названием "Влюблена".
Трек уже доступен на всех музыкальных платформах. В частности, на YouTube-канале DANTES. Сам Дантес не так давно подтвердил, что после разрыва с Дашей Кацуриной у него начались новые отношения. Поэтому премьера песни пришлась на период личных перемен в жизни артиста.
Новая композиция артиста рассказывает об отношениях, которые ты уже сотню раз обещала себе закончить. Но достаточно ему написать одно сообщение – и все решения и аргументы сразу отходят на второй план. Это история о ситуации, знакомой многим: ум подсказывает, что в отношениях есть проблемы, но чувства каждый раз находят новые оправдания для партнера.
Мне кажется, почти у каждого была такая история, когда все вокруг уже все понимали, ты тоже где-то внутри все понимал, но продолжал думать: "Нет, ну на этот раз точно все будет по-другому". Это песня о состоянии, когда ты влюблен и из-за этого немного глуп,
– отметил сам Владимир Дантес.
Владимир Дантес – "Влюблена": смотрите видео онлайн
Кстати, еще в конце лета слушатели получили немало свежих релизов. Ранее мы рассказывали о новых песнях Златы Огневич, Алины Гросу, Александра Пономарева и других украинских исполнителей.