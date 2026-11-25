Бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поразмышлял о причинах разводов и трудностях, с которыми люди сталкиваются в отношениях.

В частности, певец признался, что ему самому нелегко открыто говорить о своих чувствах. Об этом 38-летний артист рассказал в программе "Утро в Большом Городе".

Дантес комментировал фильм "Пауза", в котором сыграл мужчину, чьи отношения с любимой оказались на грани разрыва. Помимо актерской работы, певец также принял участие в создании картины в качестве соавтора сценария и сопродюсера. Во время работы над сценарием Дантес не чурался собственного романтического опыта.

Размышляя об отношениях, артист отметил, что люди иногда настолько сосредотачиваются на поиске себя, что в итоге теряют тех, кто их любит.

На самом деле это большая проблема всех людей нашего возраста: мы женимся либо слишком рано, либо доходим до возраста, когда не знаем, что с нами происходит. И, чтобы найти себя, мы теряем людей, которые нас любили, отталкиваем их или понимаем, что на самом деле не любили,

– пояснил певец.

В то же время Дантес признался, что ему самому непросто открыто говорить об эмоциях. Артист назвал себя закрытым человеком и отметил, что за внешней уверенностью люди часто скрывают уязвимость. Даже если им больно, они не всегда решаются об этом сказать.

Страшно говорить о своих эмоциях. Я закрытый человек, на самом деле. Мне трудно говорить о чувствах. Мы можем создавать впечатление, что мы все такие крутые, но на самом деле мы уязвимы. Нам часто больно, но мы не можем об этом сказать,

– добавил Владимир.

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Кстати, ранее Дантес рассказал, как относится к перерыву в отношениях и считает ли он это шансом спасти пару.