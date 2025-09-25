Вместе с женой: Владимир Зеленский провел важную встречу в США
- Владимир Зеленский вместе с женой посетил США для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.
- Во время поездки Зеленские встретились с представителями украинской общины.
Владимир Зеленский вместе с женой посетил Соединенные Штаты Америки по случаю 80-й сессии Генассамблеи ООН. Во время этой поездки Президент Украины и Елена Зеленская встретились с представителями украинской общины в США.
Глава государства рассказал о том, что именно произошло во время этой встречи и показал кадры с события. Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Офиса Президента.
Как оказалось, в целом команда Украины провела 34 мероприятия, среди которых – переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Этим Президент поделился с участниками встречи.
Безусловно, важное изменение его сигналов по поддержке Украины. И мы говорили о многих вещах. Прежде всего, это поддержка Украины политически, поддержка Украины стратегически, что будет в будущем, но очень важна тактическая поддержка, что сейчас, чтобы выстоять. Важно, что мы возвращаемся с этим домой,
– сказал Владимир Зеленский.
Также во время встречи с обществом он вспомнил о совместной работе с партнерами в США и Европе по усилению санкций против России и о развитии сотрудничества с США в рамках различных соглашений: по минералам, дронам и закупке оружия.
Елена Зеленская же сопровождала мужа и общалась с гостями события.
В инстаграм-сторис на официальном аккаунте Президента Украины показали фотографии со встречи.
Владимир и Елена Зеленские встретились с представителями украинской общины в США / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о других встречах Владимира и Елены Зеленских во время 80-й сессии Генассамблеи ООН?
- Супруги Зеленские в Нью-Йорке выступили на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей.
- Кроме того, Президент Украины встретился с президентом Франции, королем Швеции, президентом Сирии, с премьер-министром Испании, с президентом Бразилии и многими другими политиками и общественными деятелями.
- В то же время Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп, королевами Бельгии и Швеции, а также присоединилась к специальному мероприятию о ментальном здоровье