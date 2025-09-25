Разом з дружиною: Володимир Зеленський провів важливу зустріч у США
- Володимир Зеленський разом із дружиною відвідав США для участі в 80-й сесії Генасамблеї ООН.
- Під час поїздки Зеленські зустрілися з представниками української громади.
Володимир Зеленський разом із дружиною відвідав Сполучені Штати Америки з нагоди 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Під час цієї поїздки Президент України та Олена Зеленська зустрілися з представниками української громади в США.
Глава держави розповів про те, що саме відбулося під час цієї зустрічі та показав кадри з події. Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Офісу Президента.
Як виявилося, загалом команда України провела 34 заходи, серед яких – переговори з президентом США Дональдом Трампом. Цим Президент поділився з учасниками зустрічі.
Безумовно, важлива зміна його сигналів щодо підтримки України. І ми говорили про багато речей. Передусім, це підтримка України політично, підтримка України стратегічно, що буде в майбутньому, але дуже важлива тактична підтримка, що зараз, щоби вистояти. Важливо, що ми повертаємося із цим додому,
– сказав Володимир Зеленський.
Також під час зустрічі з громадою він згадав про спільну роботу з партнерами в США та Європі щодо посилення санкцій проти Росії й про розвиток співпраці зі США в межах різних угод: щодо мінералів, дронів та закупівлі зброї.
Олена Зеленська ж супроводжувала чоловіка та спілкувалася з гостями події.
В інстаграм-сторіс на офіційному акаунті Президента України показали фотографії з зустрічі.
Володимир та Олена Зеленські зустрілися з представниками української громади в США / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про інші зустрічі Володимира та Олени Зеленських під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН?
Подружжя Зеленських у Нью-Йорку виступили на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Крім того, Президент України зустрівся з президентом Франції, королем Швеції, президентом Сирії, з прем'єр-міністром Іспанії, з президентом Бразилії та багатьма іншими політиками та громадськими діячами.
Водночас Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп, королевами Бельгії та Швеції, а також долучилася до спеціального заходу про ментальне здоров'я