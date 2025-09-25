Глава государства рассказал о том, что именно произошло во время этой встречи и показал кадры с события. Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Как оказалось, в целом команда Украины провела 34 мероприятия, среди которых – переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Этим Президент поделился с участниками встречи.

Безусловно, важное изменение его сигналов по поддержке Украины. И мы говорили о многих вещах. Прежде всего, это поддержка Украины политически, поддержка Украины стратегически, что будет в будущем, но очень важна тактическая поддержка, что сейчас, чтобы выстоять. Важно, что мы возвращаемся с этим домой,

– сказал Владимир Зеленский.

Также во время встречи с обществом он вспомнил о совместной работе с партнерами в США и Европе по усилению санкций против России и о развитии сотрудничества с США в рамках различных соглашений: по минералам, дронам и закупке оружия.

Елена Зеленская же сопровождала мужа и общалась с гостями события.

Владимир и Елена Зеленские встретились с представителями украинской общины в США / Скриншот из инстаграм-сторис

