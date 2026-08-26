После переезда за границу: Владимир и Екатерина Остапчуки во второй раз станут родителями

Владимир и Екатерина Остапчуки объявили, что во второй раз станут родителями.

Супруги поделились радостной новостью в инстаграме, опубликовав совместное видео.

На кадрах Владимир и Екатерина позируют вместе с сыном в саду. В руках они держат снимки УЗИ, а под одеждой Екатерины заметен округлый животик.

+1. Наша благословенная маленькая семья,

– лаконично подписали они публикацию.

Для супругов это будет второй общий ребенок. В декабре 2024 года Екатерина и Владимир стали родителями сына Тимофея.

Сейчас семья находится в Канаде. Они эмигрировали в конце мая этого года.

Идею переезда за границу Остапчуки обсуждали еще около года назад, а окончательно решили переехать туда в конце февраля. На их решение также повлияла ситуация с безопасностью в Украине – дом Владимира Остапчука и его бывшей жены Кристины Горняк пострадал в результате российского обстрела.

К тому же Канада для телеведущего – не случайное место для переезда. Там уже давно живут его старшие дети от первого брака – дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

В то же время отметим, что недавно Екатерина Остапчук рассказала, что они с Владимиром снова готовятся к смене страны проживания.