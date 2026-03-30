30 марта, 19:01
Умер звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров
29 марта умер артист "Маски-шоу" Владимир Комаров. Всего месяц назад ему исполнилось 62 года.
Трагическое известие сообщили на фейсбук-странице театра "Маски".
По информации из публикации, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
Комарик пошел за радугой, Вовка, Владимир Комаров. Удивительно талантливый, поцелованный Богом, позитивный, добрый, харизматичный. Просто нет слов,
– говорится в посте.
Отпевание состоится 1 апреля в Свято-Пантелеймоновском одесском мужском монастыре УПЦ по адресу: ул. Пантелеймоновская, 66. Точное время церемонии прощания будет объявлено позже.
Что известно о Владимире Комарове?
- Он родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, но впоследствии семья переехала в Одессу.