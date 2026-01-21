Остапчук с женой отдали генератор подписчице из Гостомеля, у которой ребенок с ДЦП
- Остапчук и его жена подарили генератор подписчице из Гостомеля, которая воспитывает ребенка с ДЦП.
- Екатерина Полтавская призвала помогать тем, кто в этом нуждается, после того, как они отвезли генератор к подписчице.
Жена ведущего – Екатерина Полтавская, сообщила, что их семья сделала доброе дело. Они помогли подписчице, которая воспитывает малыша с ДЦП.
Оказалось, что блогер опубликовала в своем телеграмм-канале сообщение о генераторе. Семья в загородном доме имеет тепло и свет, поэтому решили отдать кому-то генератор, который Екатерина оставила себе после продажи студии в столице, пишет жена Остапчука в инстаграме.
Среди желающих женщина выбрала подписчицу, которая живет в Гостомеле и заботится о ребенке с диагнозом ДЦП.
К слову, ДЦП (Детский церебральный паралич) – это группа расстройств движения и осанки, возникающих из-за повреждения участков мозга, ответственных за контроль движений.
На днях супруги отвезли генератор к подписчице, сделав доброе дело. Екатерина призвала других помогать тем, кто в этом нуждается.
У нас был дома генератор из студии. Написала об этом в своем Telegram-канале, и мне ответила девушка, у которой у малыша ДЦП, что у них почти нет света. На днях с Вовой отвезли ей в Гостомель этот генератор и подарили его. Помогайте тем, кто нуждается,
– сообщила Полтавская.
Напомним, что на днях возник скандал с Тиной Кароль на фоне ее песни "У нас нет света". Певица записала видеообращение в инстаграме, где извинилась перед всеми, кого могло задеть ее видео, и поблагодарила за поддержку тех, кто понял ее замысел и не считает песню причиной всех проблем.
Что известно об отношениях Остапчука и Полтавской?
- Супруги познакомились во время полномасштабной войны. Владимир звал новую знакомую на свидание, однако та отказывалась.
- Но впоследствии между парой таки возникла связь, которая переросла в семью. В 2024 году Екатерина сообщила, что они поженились.
- В конце того же года в семье родился сын Тимофей.
- 4 октября 2025 года, на третью годовщину отношений, Владимир Остапчук подарил жене автомобиль Range Rover Velar 2025 года. На официальном сайте Land Rover указано, что стоит такой автомобиль примерно 3 миллиона 978 тысяч гривен.