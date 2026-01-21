Остапчук с женой отдали генератор подписчице из Гостомеля, у которой ребенок с ДЦП

Жена ведущего – Екатерина Полтавская, сообщила, что их семья сделала доброе дело. Они помогли подписчице, которая воспитывает малыша с ДЦП.

Оказалось, что блогер опубликовала в своем телеграмм-канале сообщение о генераторе. Семья в загородном доме имеет тепло и свет, поэтому решили отдать кому-то генератор, который Екатерина оставила себе после продажи студии в столице, пишет жена Остапчука в инстаграме.

Среди желающих женщина выбрала подписчицу, которая живет в Гостомеле и заботится о ребенке с диагнозом ДЦП.

К слову, ДЦП (Детский церебральный паралич) – это группа расстройств движения и осанки, возникающих из-за повреждения участков мозга, ответственных за контроль движений.

На днях супруги отвезли генератор к подписчице, сделав доброе дело. Екатерина призвала других помогать тем, кто в этом нуждается.

У нас был дома генератор из студии. Написала об этом в своем Telegram-канале, и мне ответила девушка, у которой у малыша ДЦП, что у них почти нет света. На днях с Вовой отвезли ей в Гостомель этот генератор и подарили его. Помогайте тем, кто нуждается,

– сообщила Полтавская.

Владимир Остапчук с женой отдали генератор подписчице / Скриншот из инстаграм-сторис

