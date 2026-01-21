Андрей даже выбрал себе подразделение, где планирует проходить службу. Однако Любка не сообщил название подразделения.

Решение мобилизоваться я принял в октябре, выбрал себе подразделение, закончил все важные дела и финализировал рабочие проекты, а теперь отправляюсь на БЗВП. Еще не знаю, как будет выглядеть моя жизнь в будущем – видимо, не будет легко, зато точно будет интересно,

– предполагает мужчина.

Он выразил надежду, что новый опыт станет полезным для него, как писателю.

Волонтер считает, что сейчас настало время "быть не только для ВСУ, а в ВСУ". По мнению Андрея, если хотим победить в войне с российским врагом, то служить должны все.

Настала моя очередь – и это по-честному,

– подчеркнул Любка.

Кроме того, опубликовал фото с машиной, которая стала его крайней волонтерской деятельностью. Это 415-й приобретенный автомобиль за годы волонтерской работы. Он поблагодарил команду за проделанную работу, а людям – за донаты и поддержку.

Андрей Любка отчитывается о волонтерской деятельности / Фото из инстаграма писателя

Недавно актриса Римма Зюбина рассказала на ютуб-канале центра противодействия дезинформации о своем сыне. С первых дней парень ездил на фронт с международными военными журналистами как переводчик. Даниил также работал в Буче и Ирпене в период, когда эти территории оставались серой зоной. Впоследствии сам принял решение присоединиться к армии.

Кто еще из известных людей мобилизовался в ряды ВСУ?