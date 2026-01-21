Андрій навіть обрав собі підрозділ, де планує проходити службу. Однак Любка не повідомив назву підрозділу.

Рішення мобілізуватися я ухвалив у жовтні, обрав собі підрозділ, закінчив усі важливі справи й фіналізував робочі проєкти, а тепер рушаю на БЗВП. Ще не знаю, як виглядатиме моє життя в майбутньому – мабуть, не буде легко, зате точно буде цікаво,

– припускає чоловік.

Він висловив сподівання, що новий досвід стане корисним для нього, як письменнику.

Волонтер вважає, що зараз настав час "бути не тільки для ЗСУ, а в ЗСУ". На думку Андрія, якщо хочемо перемогти у війні з російським ворогом, то служити мають усі.

Настала моя черга – і це по-чесному,

– підкреслив Любка.

Крім того, опублікував фото з автівкою, яка стала його крайньою волонтерською діяльністю. Це 415-й придбаний автомобіль за роки волонтерської роботи. Він подякував команді за пророблену роботу, а людям – за донати та підтримку.

Андрій Любка звітує про волонтерську діяльність / Фото з інстаграму письменника

Нещодавно акторка Римма Зюбіна розповіла на ютуб-каналі центру протидії дезінформації про свого сина. З перших днів хлопець їздив на фронт із міжнародними військовими журналістами як перекладач. Даниїл також працював у Бучі та Ірпені у період, коли ці території залишалися сірою зоною. Згодом сам прийняв рішення долучитися до війська.

