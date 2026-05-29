Владимир Остапчук замиловал кадрами утра жениха с 1,5-летним сыном

Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной Полтавской устроили свадебную фотосессию в загородном комплексе Edem Resort Medical & Spa вблизи Львова.

После этого шоумен показал свой вариант утра жениха вместе с сыном. Фото он опубликовал на собственной странице в инстаграме.

На серии черно-белых фотографий Владимир Остапчук и 1,5-летний Тимофей позировали в черных костюмах и белых рубашках – с галстуком и бабочкой. Правда, на малыше не нашли черные классические туфли, поэтому он был босиком.

Утро жениха Владимира Остапчука / Фото Сергей Мазур

Кстати, ранее фото в свадебном платье публиковала жена Владимира, Екатерина.

История любви Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской

Владимир и Екатерина познакомились уже во время полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда девушка помогала ведущему восстановить доступ к его аккаунту в инстаграме.

Сначала Екатерина не соглашалась на личные встречи, хотя Владимир не раз приглашал ее на свидания. Со временем она изменила свое решение, и их общение постепенно переросло в отношения.

Символической датой начала романа пара называет 4 октября 2022 года, когда Остапчук официально развелся со своей второй женой.

В 2024 году Екатерина сообщила, что они с Владимиром поженились. Пара спонтанно расписалась 6 марта.

10 декабря того же года у супругов родился сын Тимофей. Для Остапчука это третий ребенок, а для Полтавской – первый. Добавим, что супруги на днях эмигрируют в Канаду.