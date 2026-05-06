Изменял, когда была беременна: экс-супруга Владимир Ращука шокировала рассказом об их браке

Виктория Билан-Ращук откровенно рассказала о браке со звездой сериала "Пограничники" Владимиром Ращуком. По словам актрисы, муж изменял ей, когда она была беременна.

Виктория дала большое интервью Алине Доротюк, где рассказала собственную правду об отношениях с Владимиром.

Около месяца назад Владимир Ращук дал интервью, вышедшее на ютуб-канале КиноUA, где заявил, что во время полномасштабного вторжения у него произошла переоценка ценностей. Актер сообщил, что они с женой приняли решение о разводе, и заявил, что влюбился в другую женщину.

Виктория Билан обвинила бывшего мужа во лжи. Актриса призналась, что ее задело интервью Владимира, поэтому решила рассказать собственную правду.

Проблемы в браке начались, когда Билан была беременна. У актрисы было несколько попыток ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). По словам женщины, во время последней Ращук уже ей изменял.

На последнее ЭКО он со мной шел, уже встречаясь с этой личностью. Это был подлый поступок,

– шокировала она признанием.

Виктория узнала об измене мужа, когда увидела переписку с другой женщиной, но он заверил, что между ними ничего серьезного нет, в частности физической близости.

Я ее сразу набрала с его телефона. Она трубку не взяла. Я ее набрала со своего телефона, говорю: "У нас семья, любовь, я беременна", и услышала в ответ: "Я знаю, что ты беременна, и что?",

– вспомнила актриса.

Билан простила мужчину, но впоследствии узнала, что он продолжал ей изменять. Актриса увидела откровенную переписку Ращука с другой женщиной.

С ее стороны было много советов, как мне врать, чтобы я не догадалась, как сделать так, чтобы не догадался ее муж. Они 13 лет были в гражданском браке,

– добавила Виктория.

Как оказалось, когда Владимир сказал Виктории, что едет дежурить на ППД (пункт постоянной дислокации), то на самом деле проводил время с любовницей. Так, актер вел двойную жизнь.

Она не посестра, она не с фронта. Это была очень планомерная работа над тем, чтобы забрать его из брака. Это было очень красиво, профессионально сделано. Он был ее любовником 20 лет назад, когда она была первый раз замужем,

– рассказала бывшая жена Ращука.

Вторую переписку Владимира с любовницей Виктория сохранила, а позже показала ему и сказала собирать вещи. Однако актер начал просить прощения у жены и говорить, что любит только ее.

"Даже если потребуются годы, чтобы ты меня простила, я готов ждать". Он даже так сказал,

– вспомнила Билан.

Супруги проговорили три часа. Ращук даже позвонил любовнице, сказал, что между ними все кончено и удалил ее номер, а Билан собрала мужу вещи на фронт.

Несмотря на это, Владимир продолжал поддерживать связь с любовницей. Когда мужчина вернулся из шоу "Предатели", его вещи уже были собраны. Сейчас актеры официально не разведены.

Билан призналась, что неоднократно прощала Ращука, потому что любила. Сейчас они поддерживают связь исключительно ради сына.

