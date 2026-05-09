Не ожидал, – актер-воин Владимир Ращук впервые отреагировал на обвинения в измене

Актер и военный Владимир Ращук оказался в центре обсуждений после интервью бывшей жены, Виктории Билан-Ращук. Она заявила, что муж изменял во время ее беременности, обманывал и вел себя лицемерно.

Владимир Ращук впервые отреагировал на резонансные заявления бывшей. Он записал лаконичное сториз на своей странице в инстаграме.

Актер поблагодарил всех друзей, коллегам и собратьям за поддержку. По словам, Владимира Ращука, он получил множество теплых сообщений от близких людей.

Я даже не ожидал, что у меня есть такое количество адекватных крутых людей, которые меня лично знают и не знают, но все понимают. Я просто в шоке!

– сказал воин.

В то же время Владимир Ращук не стал отрицать, что также получил немало критики в свою сторону. Но предложил направить эмоции на донаты. Сейчас у актера продолжается сбор средств на пикап.

"В стране есть гораздо более важные проблемы, чем личная жизнь и развод какого-то там Ращука. Поэтому я хочу, чтобы вы весь свой праведный гнев направили на донаты против России", – сказал Ращук.

Владимир Ращук впервые высказался после громкого интервью

Что известно о разводе Владимира Ращука?

Виктория Билан и Владимир Ращук поженились в 2015 году. Они вместе воспитывали дочь Виктории, Екатерину, от предыдущих отношений. В апреле 2022 года пара обвенчалась. В октябре 2025 у них родился общий сын Ярема.

В апреле 2026 Владимир Ращук впервые рассказал, что больше не вместе с Викторией. Он добавил, что находится в новых отношениях, потому что влюбился.

Недавно Виктория Билан-Ращук дала откровенное интервью Алине Доротюк, в котором обвинила бывшего мужа в лицемерии. Она заявила, что актер изменял ей, когда она уже была беременной.

Женщина несколько раз прощала Владимиру и давала второй шанс, однако он якобы вел двойную жизнь. Сейчас супруги не разведены, но заявление на разрыв уже подано.