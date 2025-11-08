Руководитель хора "Гомон" стал Заслуженным артистом Украины: кто еще получил награды от президента

9 ноября будут отмечать Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. По случаю этого дня президент Украины постановил отметить наградами и званиями многих деятелей и артистов.

Президент присвоил звание "Заслуженного артиста Украины" Вадиму Яценко – художественному руководителю и дирижеру хора "Гомон". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ Офис Президента.

Президент Владимир Зеленский отметил других украинских культурных деятелей государственными наградами. Указ вышел накануне Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, что празднуют 9 ноября.

За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство постановляю: присвоить почетное звание "Заслуженный артист Украины" Яценко Вадиму Руслановичу – главному хормейстеру Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой,

– говорится в указе.

Кто еще получил награду от президента?

Оскароносный украинский режиссер, фотограф, военный корреспондент и автор фильмов "20 дней в Мариуполе" и "2000 метров до Андреевки" Мстислав Чернов получил Орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Орденом "За заслуги" III степени награждены:

режиссера документальных фильмов "Мы, наши любимцы и война", "Антарктида" Антона Птушкина ,

певца, участника группы "The ВЙО" и военнослужащего Мирослава Кувалдина.

Отметим, фильм "Антарктида" Антона Птушкина стал второй самой кассовой украинской лентой за время полномасштабного вторжения. Об этом сообщили Forbes Украина.

Звание "Народный артист Украины" получил актер театра и кино Виктор Жданов.

Орденом княгини Ольги III степени наградили Елену Коляденко – хореографа, режиссера-постановщика.

Звание "Заслуженный артист Украины" получил актер театра и кино, звезда "Поймать Кайдаша" – Григорий Бакланов.