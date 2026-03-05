Зеленский отметил государственными наградами Федишин, Байдака и других звезд: как они отреагировали

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды деятелям культуры и волонтерам. Глава государства отметил участника группы "Курган & Agregat" Рамиля Насирова, актрису Анастасию Пустовит, стендап-комика Василия Байдака, волонтера Сергея Стерненко и певицу Ирину Федишин.

Об этом говорится на сайте Офиса президента. Церемония награждения состоялась вчера, 4 марта.

Владимир Зеленский наградил Рамиля Насирова и Анастасию Пустовит Рамиля Насирова Орденом "За заслуги" III степени. Участник группы "Курган & Agregat" подчеркнул, что эта награда принадлежит и их сознательным слушателям, которые поддерживают благотворительные сборы и туры. Также певец поблагодарил военных за возможность жить и выступать в Украине.

Рамил Насиров получил Орден "За заслуги" III степени / Скриншот из инстаграма певца

Анастасия Пустовит получила Орден "За заслуги" III степени / Фото с сайта Офиса президента

Отличие Президента Украины "Золотое сердце" получили Василий Байдак, Сергей Стерненко и Ирина Федишин. Стендап-комик отметил, что к этой награде причастна и его аудитория.

Мне честь получить награду. Я работал и буду работать. Президенту сказал, что служу украинскому народу и украинскому юмору. Так оно и есть. Это символ, отличие, комплимент, отметка, благодарность. А по факту – это куча сохраненных жизней, нервов, здоровья,

– написал Байдак в инстаграме.

Кстати, к сообщению Байдак прикрепил архивное фото с Зеленским и Кошевым, сделанным во времена шоу "Рассмеши комика", в котором он когда-то участвовал и выиграл 20 тысяч гривен.

Сергей Стерненко поблагодарил президента за высокую оценку волонтерской деятельности.

Для меня это прежде всего награда нашей команды и всего сообщества – всех, кто работает, помогает и донатит, чтобы наши воины имели все необходимое,

– отметил волонтер.

Спасибо Президенту Украины за эту высокую оценку волонтерского труда. Спасибо всей нашей команде, которая ежедневно работает вместе с нами. И самая большая благодарность – нашим защитникам. Мы и в дальнейшем будем работать, петь, помогать и поддерживать вас ради победы Украины,

– подчеркнула Ирина Федишин.

За что отметили деятелей культуры и волонтеров?