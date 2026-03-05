Зеленский отметил государственными наградами Федишин, Байдака и других звезд: как они отреагировали
- Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды деятелям культуры и волонтерам, в частности Орден "За заслуги" III степени Рамилю Насирову и Анастасии Пустовит.
- Отличие Президента Украины "Золотое сердце" получили Василий Байдак, Сергей Стерненко и Ирина Федишин за их вклад в волонтерскую деятельность и поддержку украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды деятелям культуры и волонтерам. Глава государства отметил участника группы "Курган & Agregat" Рамиля Насирова, актрису Анастасию Пустовит, стендап-комика Василия Байдака, волонтера Сергея Стерненко и певицу Ирину Федишин.
Об этом говорится на сайте Офиса президента. Церемония награждения состоялась вчера, 4 марта.
Владимир Зеленский наградил Рамиля Насирова и Анастасию Пустовит Рамиля Насирова Орденом "За заслуги" III степени. Участник группы "Курган & Agregat" подчеркнул, что эта награда принадлежит и их сознательным слушателям, которые поддерживают благотворительные сборы и туры. Также певец поблагодарил военных за возможность жить и выступать в Украине.
Отличие Президента Украины "Золотое сердце" получили Василий Байдак, Сергей Стерненко и Ирина Федишин. Стендап-комик отметил, что к этой награде причастна и его аудитория.
Мне честь получить награду. Я работал и буду работать. Президенту сказал, что служу украинскому народу и украинскому юмору. Так оно и есть. Это символ, отличие, комплимент, отметка, благодарность. А по факту – это куча сохраненных жизней, нервов, здоровья,
– написал Байдак в инстаграме.
Кстати, к сообщению Байдак прикрепил архивное фото с Зеленским и Кошевым, сделанным во времена шоу "Рассмеши комика", в котором он когда-то участвовал и выиграл 20 тысяч гривен.
Сергей Стерненко поблагодарил президента за высокую оценку волонтерской деятельности.
Для меня это прежде всего награда нашей команды и всего сообщества – всех, кто работает, помогает и донатит, чтобы наши воины имели все необходимое,
– отметил волонтер.
Спасибо Президенту Украины за эту высокую оценку волонтерского труда. Спасибо всей нашей команде, которая ежедневно работает вместе с нами. И самая большая благодарность – нашим защитникам. Мы и в дальнейшем будем работать, петь, помогать и поддерживать вас ради победы Украины,
– подчеркнула Ирина Федишин.
За что отметили деятелей культуры и волонтеров?
С начала полномасштабного вторжения группа "Курган & Agregat" помогает украинским защитникам и защитницам, передавая на фронт необходимое оборудование. Во время европейского тура коллектив собрал более 14 миллионов гривен, которые передал ГУР. На концерте в киевском Дворце спорта артисты собрали более 9 миллионов гривен, которые направили на поддержку Сил обороны Украины.
Анастасия Пустовит две недели находилась в оккупации в поселке Немешаево Бучанского района Киевской области. 26 февраля 2022 года актриса вместе с единомышленниками создала волонтерский штаб для помощи обществу. С тех пор она активно волонтерит: поддерживает армию и переселенцев.
Василий Байдак создает креативные сборы средств для военных. Он организует концерты на туры, всю прибыль с которых направляет на войско.
Основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко во время войны собрал около 6 миллиардов гривен на ВСУ. Обеспечил закупку и передачу военным более 244 тысяч дронов.
Ирина Федишин провела более 240 благотворительных концертов в Украине и за рубежом, деньги из которых направила на гуманитарные нужды и на помощь армии. Певица приобрела и передала нашим защитникам более 400 единиц военной техники и сотни единиц критически важного снаряжения.