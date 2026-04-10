Где сейчас Владислав Курасов – финалист 2 сезона "X-Фактора"

Владислав Курасов – украинский певец, родом из Беларуси. Он родился 13 марта 1995 года в городе Берестя.

Сейчас о звезде талант-шоу "X-Фактор" ничего не слышно, он исчез из информационного пространства.

Что известно о жизни Владислава Курасова?

В 2006 году семья Владислава Курасова переехала в российский город Краснодар. Он учился в Краснодарском Межшкольном эстетическом центре (эстрадный вокал и фортепиано), а также поступил в Творческое объединение "Премьера". Парень завершил обучение в обоих заведениях с красным дипломом.

В детстве Владислав участвовал во многих конкурсах. В 2007 году он создал группу на базе студии звукозаписи "МУЗ", которая впоследствии прекратила существование. В 11 лет попробовал свои силы в российском талант-шоу "Минута Славы", что выходило на Первом канале. Парень выступал с песней Blue suede shoes Элвиса Пресли.

Участие в "X-Факторе" и певческая карьера

В 2011 году Курасов стал участником украинского талант-шоу "X-Фактор". На кастинге он исполнил песню My Heart Will Go On Селин Дион. Наставником певца стал Игорь Кондратюк. В итоге, Владислав занял 3 место в финале.

После "X-Фактора" Курасов стал победителем шоу "Звездный ринг". Он получил полмиллиона гривен на запись песни и съемку клипа. Впоследствии певец пришел на проект "Голос Казахстана". На этапе "Слепые прослушивания" он спел трек Paparazzi Леди Гаги.

Владиславу удалось развернуть кресла трех тренеров. Он попал в команду Евы Бехер и дошел до прямых эфиров. Певец покинул проект на четвертой неделе.

Курасов боролся за право представлять Украину на Евровидении-2016 с песней I'm Insane. Владислав стал полуфиналистом. На песенный конкурс в Стокгольм поехала Джамала, которая в итоге одержала победу.

Дебютный альбом Владислава называется "Отражение", он вышел в 2016 году и состоит из 13 песен. В 2017 году певец решил снова попробовать свои силы в Национальном отборе на Евровидение, однако на этот раз от Беларуси. Курасов выступал с композицией Follow the Play и стал финалистом.

Где сейчас и чем занимается Курасов?

После начала российского полномасштабного вторжения Владислав Курасов поддержал Украину и осудил режим Владимира Путина. Он освещал войну в своем инстаграме.

В свой 30-й день рождения, 13 марта 2025 года, Курасов пожелал, чтобы война в Украине закончилась. "Я желаю, чтобы к тому времени, как мне исполнится 31, Украина была свободной", – писал певец.

Сейчас Владислав проживает за границей. Последние сообщения парня в инстаграме – на английском и украинском языках. Вероятно, он работает в агентстве талантов G.L. Berg Entertainment Agency.